Rete 4, nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”: il primo giorno del Super Green Pass

Nel giorno della sua entrata in vigore in tutta Italia, il super green pass sarà uno dei temi in primo piano a “Quarta Repubblica”, il talk show condotto da Nicola Porro e dedicato all’attualità politica ed economica, in onda oggi, lunedì 6 dicembre, su Retequattro in prima serata.



Nel corso della serata, con servizi, cifre e analisi in studio, ampio spazio sarà dedicato alle difficoltà e alle spese crescenti a carico dei proprietari di casa e, di conseguenza, le garanzie proibitive chieste a chi cerca un appartamento in affitto.



E ancora, un reportage sulle conseguenze della pandemia nei piccoli centri di montagna e un’inchiesta sull’aumento del costo delle materie prime che grava sugli artigiani e suoi loro clienti.



Il “faccia a faccia” di questa settimana sarà con l’economista Antonio Martino, più volte ministro nei governi Berlusconi.



Tra gli ospiti di Nicola Porro che si avvicenderanno nell’arco delle tre ore di diretta: il senatore Tommaso Cerno (Pd), il sociologo Luca Ricolfi, la regista Anselma Dell’Olio, il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, il presidente dell’Ance (Associazione nazionale costruttori edili) Gabriele Buia, suor Monia Anna Alfieri, Hoara Borselli, Candida Morvillo, Roberto Arditti e Daniele Capezzone.



Come ogni settimana, non mancheranno gli interventi di Gene Gnocchi e di Vittorio Sgarbi.