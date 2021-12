I Maneskin ripartono da Lignano Sabbiadoro

Ripartirà da Lignano Sabbiadoro (Udine) il rock “piglia tutto” dei Maneskin. La Data Zero del Live al Circo Massimo sarà organizzata allo stadio Teghil. L’evento, in programma il 23 giugno, è stato annunciato. Con oltre 6 dischi di diamante, 133 dischi di platino e oltre 3,7 miliardi di stream la band romana che ha aperto il concerto dei Rolling Stone a Las Vegas, mettendo a segno un 2021 costellato di successi, ripartirà dal Friuli Venezia Giulia. La “Data Zero” – precisa una nota – è organizzata da Vivo Concerti con Fvg Music Live e VignaPR, in collaborazione con la Città di Lignano Sabbiadoro, la Regione Friuli Venezia Giulia e Lisagest. “In pochi anni – afferma il sindaco di Lignano, Luca Fanotto – la strategia condotta dall’amministrazione comunale, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, e la stretta collaborazione tra i partner organizzatori e gli operatori turistici hanno portato Lignano ad accreditarsi come destinazione ideale per concerti di grande risonanza. L’arrivo dei Maneskin è una straordinaria notizia che premia il lavoro e la lungimiranza di tutta la squadra, siamo entusiasti all’idea di ospitare una band che ha saputo rompere gli schemi e che, anche per questo, sta avendo un successo planetario”.

“E’ una notizia molto importante, meravigliosa – aggiunge l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini – è un motivo di grande orgoglio per il Comune di Lignano e l’intera regione Friuli Venezia Giulia”. I biglietti saranno in vendita dalle 11 di lunedì 6 dicembre online su Ticketone.it e dalle ore 11 di sabato 11 dicembre.