Gossip che impazza sul web: Rihanna è incinta

Secondo alcuni rumors la cantante sarebbe in attesa del primo figlio con ASAP Rocky.

Una delle cantanti più apprezzate e seguite al mondo è al centro del gossip, in queste ore.

Parliamo di Rihanna: la cantante, che alcuni giorni fa è stata nominata eroina nazionale della Repubblica delle Barbados, secondo alcune voci che si rincorrono sul web sarebbe in attesa del suo primo figlio, insieme al cantante ASAP Rocky.

La loro storia, nata quasi due anni fa, procede a gonfie vele e la cantante in una intervista un po’ di tempo fa aveva espresso il desiderio di diventare mamma.

Come si legge in un articolo di Elle, “c’è chi parla di un pancino sospetto […] e di “mani sul ventre” durante la cerimonia con cui nei giorni scorsi è stata nominata eroina nazionale dell’isola caraibica, ma non solo. Secondo MTO News, due fonti presenti all’evento avrebbero confermato la dolce novella, ma al momento le prove (pochine) si fermano qui“.

Nel frattempo però la cantante ha risposto su Instagram alla precisa domanda di un fan, smentendo la notizia e mettendo almeno per ora a tacere queste voci.



R101.it