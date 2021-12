Encanto è ancora primo al boxoffice italiano del weekend

Encanto non ha avuto problemi nel mantenere la vetta al boxoffice italiano del weekend: il 60° lungometraggio animato del canone Disney, musical su una ragazza colombiana che non ha poteri magici come il resto della sua famiglia, ha incassato un altro 1.003.000 euro, raggiungendo quindi il totale nostrano di 3.084.000. Nel mondo il cartoon è a quota 116.060.000 dollari, con la Cina che ancora manca all’appello. Il botteghino nostrano in generale ha fatto registrare un calo del 24% rispetto alla scorsa settimana, in attesa delle uscite più corpose e mainstream del mese di dicembre. Il nostro record stagionale è tenuto ancora stretto da Eternals coi suoi 8.251.000, almeno fino all’arrivo di Spider-Man: No Way Home.

Secondo posto per l’esordio di Cry Macho – Ritorno a casa, con l’ultranovantenne leggenda Clint Eastwood in qualità di regista e anche interprete. Certo, la “storia del macho è sottovalutata”, come suggerisce il crepuscolare protagonista a un ragazzino che deve proteggere, ma Clint si è difeso con virilità grazie a 364.100 euro raccolti in quattro giorni. Il film è costato 33 milioni di dollari, ma finora nel mondo ne ha portati a casa solo 13.680.000 (va tenuto in conto che negli States è passato in streaming da HBO Max).

In terza posizione un film per i più piccoli, Clifford – Il grande cane rosso, tratto dai libri di Norman Bridwell: il cucciolo gigantesco ha fatto breccia nel cuore di genitori e figli con una partenza da 297.700 euro in quattro giorni. Nel mondo viaggia sui 51 milioni di dollari: ne è costati 64, ma la Paramount ne ha appena messo in cantiere un sequel, probabilmente soddisfatta dalle performance americane del film anche sulla piattaforma proprietaria Paramount+.



Scende dal secondo al quarto posto Ghostbusters Legacy di Jason Reitman, il Ghostbusters 3 che sembra sia riuscito a sciogliere i fan più severi: a questo giro rastrella altri 273.000 euro, toccando quindi in Italia i 2.197.000. Gli incassi mondiali del film ammontano al momento a 145.100.000 dollari, ergo si può dire che l’oculato budget di 75 sia stato recuperato. Ci sbilanceremmo nel considerare un sequel sicuro, Sony Pictures permettendo.

Debutta in quinta posizione invece l’ennesimo Liam Neeson action thriller, questa volta impegnato in un’operazione di salvataggio, in condizioni climatiche apparentemente ingestibili, in L’Uomo dei Ghiacci – The Ice Road: la partenza italiana è da 186.000 euro.



