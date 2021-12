Bonolis e Bruganelli a Verissimo: stoccata a Signorini e gaffe sulla Toffanin

Esilarante intervista della coppia che si è raccontata in modo scanzonato e cinico a Silvia Toffanin

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, show a Verissimo. La coppia è stata protagonista di un’intervista tanto esilarante quanto cinica. D’altra parte sia il conduttore sia la produttrice hanno fatto del sano cinismo un marchio di fabbrica delle loro vite e delle loro carriere. Pronti via e Silvia Toffanin ricordato come lo showman romano sia stato folgorato dalla moglie, corteggiandola in modo stretto 25 anni fa, quando iniziò la love story. “Folgorato da Sonia? Sì, tipo San Paolo, sulla via di Damasco”, la replica di Paolo, mai sprovvisto di risposte a effetto. Altra domanda, altra battuta.

“Sei romantico?”. “No”, ha detto seccamente Bonolis. “E Sonia è romantica?”. “No“, altra replica lapidaria. “Ma posso rispondere io?”, l’incursione della moglie a cui Paolo ha fatto subito eco: “Va bene tutto, ma cosa volevi dire? Che sei romantica? Dai, le fesserie no”. La Toffanin se l’è sghignazzata in studio.

Capitolo Grande Fratello Vip, in cui Sonia è opinionista fissa assieme ad Adriana Volpe: Bonolis ha raccontato di seguire sempre la moglie nel reality, seppur in maniera alquanto strana. Cioè? Paolo si registra tutto il programma, dopodiché lo fa andare avanti speditamente gustandosi con calma soltanto i momenti in cui interviene la Bruganelli. “Sei fantastico, tu guardi solo quando c’è lei e poi mandi avanti”, ha sottolineato ridendo la Toffanin.

Ed è qui che è arrivata una stilettata indiretta di Paolo nei confronti di Alfonso Signorini. “Si, però mi fermo pochissimo”, ha chiosato il conduttore, sottintendo il poco spazio riservato alle opinioniste nel reality. “Dai, non è vero”, il commento di Silvia. Largo poi a una clip sulle gesta della Bruganelli al GF Vip, dove sono stati mostrati i battibecchi con Adriana Volpe e quella volta in cui ha mandato a quel paese Signorini che le aveva ‘tagliato’ un intervento.

“Mi è piace. E vedi come affronta la Volpe e come ha mandato a lavorare Signorini, proprio come fa con me talvolta”, la chiosa tra il serio e il faceto di Bonolis. Sonia, però, ha frenato il marito: “Non dire così, che ho già un mare di haters che mi dicono che sono aggressiva. Mi scuso se ogni tanto mi lascio andare, ma su alcune cose non mi freno. Per questo non ho fatto il vostro lavoro, voi avete un aplomb che io non ho. E quindi a volte mi riguardo e dico ‘Mamma mia’”.

Silvia Toffanin ha spezzato una lancia a favore dell’opinionista, sostenendo che è una donna “bella tosta” e quindi da ammirare. Infine spazio a una piccola gaffe di Bonolis. La padrona di casa di Verissimo ha virato sul tema Inter, squadra da sempre tifata dal conduttore, lanciando una clip omaggio confezionata dal nerazzurro Andrea Ranocchia per Bonolis.

“Ti faccio un regalo perché so che la pace la trovi quando guardi la tua magica Inter”, le parole di Silvia nel mandare il video messaggio del giocatore interista. “Sì, a dispetto di tuo marito”, la replica di Paolo, che ha sottinteso la fede rossonera per il Milan di Pier Silvio Berlusconi. Peccato che la Toffanin non sia la moglie dell’imprenditore, bensì ‘solo’ la compagna. Il matrimonio non è mai stato celebrato.

