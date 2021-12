Arriva Abruzzo Film Industry

L’Aquila Film Festival, in collaborazione con la film Commission d’Abruzzo e il CNA Abruzzo e proprio in coda alla sua quattordicesima edizione, propone una nuova iniziativa: nasce infatti a L’Aquila il 1° Abruzzo Film Industry, una manifestazione rivolta principalmente agi addetti ai lavori del settore cinematografico abruzzese ma che prevede anche proiezioni, incontri e un concerto rivolti al pubblico.

All’Abruzzo Film Industry, gli Stati Generali del Cinema Abruzzese finanziati dal Ministero per la Cultura, dalla Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia e dal Comune dell’Aquila, prenderanno parte tutte i professionisti del Cinema regionale: autori, registi, distributori, produttori, scuole di formazione, Comuni e Associazioni Proloco, festival, esercenti ed anche gli operatori istituzionali, quali il CNA Abruzzo, le due Camere di Commercio del Gran Sasso d’Italia e quella di Chieti e Pescara e la Film Commission d’Abruzzo.

L’intento è duplice: il primo è quello di realizzare una fotografia del Sistema-Cinema Abruzzo oggi reportizzandone le criticità ma anche e soprattutto quelle che sono le realtà già esistenti ed operanti così da poter fornire alla Film Commission regionale un dossier completo da utilizzare per la valorizzazione del Settore.Il secondo è quello di essere una fucina di incontri (che si terranno al Palazzetto dei Nobili) tra i tanti professionisti incentivando la collaborazione e lo sviluppo congiunto di nuove progettualità. In tal senso si colloca anche il primo spazio di film-market all’interno del quale saranno realizzati dei pitches nei quali autori e registi potranno proporre i propri progetti conclusi o in fase di sviluppo a società di produzione e di distribuzione nazionali. Diversi, inoltre, i momenti rivolti o aperti al pubblico: presso l’Auditorium del Parco, infatti oggi alle 19:00 saranno proiettati i cortometraggi dei registi abruzzesi che hanno aderito al Film Industry; alle 21:00 sarà la volta del documentario girato sul Gran Sasso “Sacro moderno” del regista teramano Lorenzo Pallotta, già presentato ad Alice nella Città all’interno della Festa del Cinema di Roma 2021. I registi dei cortometraggi e lo stesso Lorenzo Pallotta saranno presenti in sala per incontrare il pubblico. Martedì 7 dicembre alle 18:30, invece, sarà possibile prendere parte alla tavola rotonda di fine lavori alla quale siederanno la Film Commission, le Camere di Commercio regionali, il CNA Abruzzo, i tanti operatori che avranno preso parte ai lavori e i rappresentanti istituzionali locali. Alle 21:00 il momento clou della manifestazione, il gran finale in musica realizzato dall’associazione Eventi Aquilani a concludere l’edizione 2021 della Rassegna di Musica d’Autore Gong-Oh!: il concerto di Filippo Graziani (sarà presente anche il fratello Tommy) con le canzoni di suo padre Ivan, grande cantautore e rocker abruzzese. Il programma completo della manifestazione è disponibile alla pagina https://www.laquilafilmfestival.it/i-abruzzo-film-industry/