Rai4, stasera andrà in onda “End of Justice – Nessuno è innocente”

La storia dell’avvocato afroamericano con sindrome di Asperger, Roman J. Israel, che ha dedicato tutta la sua vita alla difesa delle vittime di ingiustizie. La racconta il film “End of Justice – Nessuno è innocente”, per la regia di Dan Gilroy, in onda alle 21.20 su Rai4 (canale 21).

Quando lo studio legale per cui lavora subisce un cambio di rotta, Roman si vede costretto ad occuparsi anche di casi standard in cui non sempre il cliente da difendere ha tutte le ragioni. In palese difficoltà morale, l’uomo dovrà decidere se farsi tentare dal facile guadagno.

Denzel Washington, che per l’interpretazione come protagonista è stato nominato sia ai Premi Oscar sia ai Golden Globe nel 2018, è alle prese con un personaggio intenso a cui dona la sua collaudata professionalità, supportato in ruoli da comprimari da Colin Farrell e Carmen Ejogo.