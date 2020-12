Ilary Blasi, lontana dalla tv, si reinventa conduttrice sul web

Ilary Blasi, lontana dalla tv, in attesa di approdare nuovamente su Canale 5 con l’Isola dei Famosi, che stando alle ultime indiscrezioni non dovrebbe partire più a febbraio 2021, ma ad aprile, tutto a causa della pandemia, si reiventa conduttrice sul web. La bionda al timone di un suo format, “Fashion or Trashion”, un programma in cui fa le pulci ai look dei vip.

La bionda 39enne da giorni nelle IG Stories chiedeva agli amici intimi se preferissero il ‘fashion’ o il ‘trashion’. Ora è chiaro il perché. Lancia il primo appuntamento del mini show sul suo profilo Instagram. Francesco Totti, il marito, però subito ironizza: “Mo che ti sei inventata?”.

“Benvenuti alla prima puntata di ‘Fashion or Trashion’, ovvero una chiacchierata tra amici sui look che sono rimasti o rimarranno nella storia della moda”, esordisce Ilary. Poi dissacrante aggiunte: “Purtroppo tutti i miei amici erano impegnati e ho ripiegato su di loro”. E presenta via, via i suoi esperti. “Qui assisteremo a un vero coming outfit dei vip e scopriremo e riscopriremo ancora le loro tendenze in fatto di moda, perché siamo tutti bravi a criticare dietro una tastiera di un computer o al telefono con un’amica, mentre qui, a ‘Fashion or Trashion’, noi ci mettiamo la faccia”, aggiunge la Blasi.

La prima vip sotto esame è ovviamente Chiara Ferragni. “Tutte noi vorremmo essere lei”, sottolinea Ilary. Poi si passano in rassegna anche i look adottati da alcune concorrenti al GF Vip e persino quelli dell’amico di Ilary, il nuovo conduttore di quello che è stato il ‘suo’ reality show, Alfonso Signorini, che Noto scambia per Enzo Miccio e Melory dice assomigliare a Jim Carrey in “The Mask”.

Non finisce qui. Ilary analizza anche un suo vecchio outfit e gli ‘amici’ in studio non sono teneri. Il programma, di circa cinque minuti, finisce qui, ma lei dà appuntamento alla prossima puntata. “Negli armadi non ci sono solo gli scheletri, ma tante altre cose che fanno rabbrividire” conclude.

