ViacomCbs, fusione completata. Investimenti per 13 miliardi di dollari l’anno

Missione compiuta. ViacomCbs ha annunciato ieri di aver completato la fusione tra Cbs Corporation e Viacom. La nuova società, che prende il nome di ViacomCbs, sarà uno dei più importanti produttori di contenuti a livello mondiale, con una posizione di leadership negli Stati Uniti, Europa, America Latina e Asia.

Grazie all’offerta di contenuti originali e a diverse partnership con creativi provenienti da tutto il mondo, ViacomCbs trasmetterà oltre 140 mila episodi di serie tv e 3.600 film, con capacità di produzione su scala globale e oltre 13 miliardi di dollari (11,7 miliardi di euro) in termini di investimenti annuali in contenuti.

La società deterrà il 22% dell’audience statunitense e la più alta quota di mercato nei segmenti broadcast e via cavo dei principali bacini di utenza, oltre a una presenza in tutte le categorie, tra cui news, sport, intrattenimento, pop culture, comicità, musica e kids.

«Assistiamo a un momento storico: due aziende iconiche si uniscono per formare uno dei più importanti produttori e fornitori di contenuti a livello mondiale», ha dichiarato Bob Bakish, president e chief executive officer di ViacomCbs. «Attraverso l’unione degli asset complementari di Cbs e Viacom, delle rispettive competenze e di team esperti, ViacomCbs creerà e offrirà contenuti premium disponibili sia per piattaforme proprietarie sia per i nostri partner, fornendo al contempo soluzioni innovative per inserzionisti e distributori di tutto il mondo. Sono lieto dell’opportunità che abbiamo di servire il nostro pubblico, i nostri partner creativi e commerciali e i nostri dipendenti. Una opportunità che ci consente al contempo di generare un significativo valore a lungo termine per i nostri azionisti».

Le azioni di classe A e classe B di ViacomCbs. i cui ticker saranno rispettivamente Viaca e Viac, hanno iniziato ieri le negoziazioni sul Nasdaq Global Select Market. A seguito della fusione, ogni azione classe A e classe B di Viacom è stata convertita rispettivamente in 0,59625 azioni Classe A e Classe B di ViacomCbs.

ItaliaOggi