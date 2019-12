Pomeriggio 5, Mercedesz Henger: “Non voglio vedere mia madre. Su mio padre dette bugie”

Mercedesz Henger, ospite a Pomeriggio 5, ha voluto replicare alle parole della madre Eva che a Live Non è la d’Urso aveva dichiarato che non era vero fosse un segreto che Riccardo Schicchi non fosse il suo padre biologico di sua figlia.

“Sono molto delusa da mia madre. Non la voglio vedere. Almeno per il momento. Non è vero che sapevano tutti che Riccardo Schicchi non era il mio padre biologico. Ho sentito Eleonora Giorgi e suo figlio Paolo Ciavarro con cui andavo a scuola ed erano all’oscuro di tutto. Abbiamo frequentato le scuole internazionali e quindi c’era così tanta gente con i cognomi stranieri che non ci facevano caso. Mi ferisce che mia madre dica cose così pesanti sul mio conto“ ha detto la ragazza a Barbara D’Urso. “Ho difeso questa notizia. Mia madre è un’ennesima delusione, è una cosa che mi ferisce. Ho elogiato mio padre in tutti i modi. La memoria di mio padre si sporca trasformandola in una faida tra me e mia mamma”, ha aggiunto l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Al che è intervenuta la conduttrice, Barbara D’Urso: “Io ho tentato di far capire a Eva Henger che tu hai raccontato la verità perché temevi che venisse fuori in qualche modo”, ha aggiunto Mercedesz riferendosi a quanto accaduto a Live Non è la d’Urso.

