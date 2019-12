Dalla tv al cinema, i mitici cuccioli della Paw Patrol sbarcano sul grande schermo con il film di Natale

A Natale sul grande schermo tornano i cartoni animati. Tante le offerte per i spettatori più piccoli, l’ultima è quella con i cuccioli della Paw Patrol, protagonisti di un nuovo film. Dal 21 al 25 dicembre Paw Patrol – Mighty Pups l film dei supercuccioli vedrà Ryder e gli amati cuccioli Chase, Marshall, Rubble, Zuma, Skye, Rocky ed Everest, coi loro superpoteri, protagonisti al cinema. L’atteso film d’animazione è ispirato all’omonima serie tv che continua ad ottenere ascolti da record in tutto il mondo e che in Italia è in onda su Nick Jr. (canale Sky 603).

Dedicato a un pubblico prescolare e prodotto da Viacom e Spin Master Entertainment, il film trasmette importanti valori come il lavoro di squadra, la fiducia in se stessi e l’amicizia, senza dimenticare il divertimento e lo spirito d’avventura. I bambini saranno i protagonisti assoluti di questa occasione di festa che vedrà coinvolti proprio i Paw Patrol in persona. I dolcissimi cagnolini infatti saranno presenti durante la serata per scattare foto ricordo con i loro piccoli fan.

Liberoquotidiano.it