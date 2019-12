Michelle Hunziker, ad All Togheter Now cantano il brano che le dedicò Eros Ramazzotti

Ad All Together Now, un concorrente fa una sorpresa a Michelle Hunziker intonando ” Più bella cosa non c’è”, celebre canzone di Eros Ramazzotti dedicata proprio alla showgirl svizzera naturalizzata italiana.

Il brano uscì nel 1996: all’epoca, Eros era ancora fidanzato con Michelle. Pochi mesi dopo sarebbe nata la figlia Aurora, mentre tre anni dopo sarebbero arrivate le nozze.

Ramazzotti e la Hunziker, come noto, nel 2002 hanno poi divorziato. I due però, oggi possono vantare un ottimo rapporto. A cantare il brano è stato il concorrente Don Giuliano: l’attenzione del pubblico si è però spostata su Michelle che, durante l’esibizione, è apparsa da subito sorpresa ed emozionata. Alla fine, la conduttrice ha commentato: “Audace Don Giuliano, perché è un pezzo molto difficile questo”.

Nei giorni scorsi, durante un’intervistata a Tv, Sorrisi e Canzoni, la Hunziker aveva rivelato di essere in un momento particolare della sua vita.

“Sono in una fase positiva, di grande cambiamento interiore: ho deciso che è arrivato il momento di stare bene”, aveva rivelato la conduttrice.

Una fase della sua vita, grazie alla quale racconta di aver capito che bisogna viversi i momenti più belli, eliminando qualsiasi pensiero negativo: “Quando nella vita sei abituato a effettuare le prove più dure, senza mostrare all’esterno l’ansia che invece ti divora dentro, se arrivano dei momenti belli hai quasi paura che dietro ci sia la fregatura. Invece no, bisogna viverli appieno ed essere felici. Come lo sono ora” aveva concluso la Hunziker.

Blitzquotidiano.it