“Ballando con le stelle”, Francesca Fialdini potrebbe far parte del cast della prossima edizione

Francesca Fialdini, secondo il settimanale Oggi, potrebbe entrare a far parte del cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Sempre il magazine scrive una chicca a proposito dell’ospitata della Fialdini da Adriano Celentano: qualcuno in casa Mediaset si è un poco risentito. “La presenza della conduttrice, presentata erroneamente come giornalista, avrebbe creato qualche malumore a Cologno Monzese. Perché è stato scelto un volto della concorrenza e non un volto interno?“, si legge.

Fatto sta che la presenza da Celentano ha alzato le quotazioni della quarantenne più bella della televisione. Tanto che Milly Carlucci, una che ci vede sempre giusto, ha pensato di arruolarla nella sua trasmissione. Lei al momento conduce il programma domenicale, quindi tempo ne avrebbe. Vedremo.

Liberoquotidiano.it