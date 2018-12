Stasera torna “Stracult” su Rai2

Nell’irriverente e visionario salotto cinematografico di Rai2, Stracult Live Show, nella puntata di stasera dalle 23.30 saranno ospiti Marco Risi ed Enrico Vanzina, regista e sceneggiatore di “Natale a 5 stelle” e le attrici Serra Yilmaz e Iaia Forte, protagoniste di “La prima pietra” di Rolando Ravello. Come ogni settimana i conduttori Andrea Delogu, Fabrizio Biggio e Marco Giusti ci condurranno alla scoperta delle novità in sala e delle nuove declinazioni dell’audiovisivo, dei festival in corso e delle curiosità internazionali. Il pubblico che vorrà intervenire in diretta, potrà farlo chiamando il numero 800-050-709.