Ilary Blasi: “La lite tv con Fabrizio Corona? Nessun accordo: io non mi presto alle pagliacciate”

La conduttrice del Grande Fratello VIP parla della carriera e della sua vita privata: “Con Totti e i nostri bambini, sveglia presto e cena tutti insieme”

Ilary Blasi, conduttrice e consorte del campione Francesco Totti, parla si sé, della sua carriera e del rapporto con marito e figli in una lunga intervista rilasciata a Liberi Tutti, domani in edicola con il Corriere della Sera. La Blasi racconta se stessa, divisa tra impegni pubblici e vita privata. La conduttrice è nota per programmi di successo come Le Iene (“dieci anni di trasmissione mi hanno formata”, afferma) e Grande Fratello VIP. Proprio parlando di quest’ultima trasmissione, la conduttrice è tornata a commentare la polemica che, nelle scorse settimane, ha coinvolto lei e Fabrizio Corona per una lite in diretta tv, alterco tacciato di premeditazione: “Non c’era nessun accordo tra noi, non mi presto alle pagliacciate: se ci fosse stato, lui se la sarebbe giocata meglio, non mi avrebbe detto tutte quelle brutte parole”. Ma Ilary Blasi, non solo professionista, è anche moglie e mamma di tre bambini (il 13enne Cristian, l’11enne Chanel e Isabel di soli 2 anni): “Facciamo una vita quasi monotona: sveglia presto e la sera tutti a tavola insieme, sempre”. E sulle prossime Feste in famiglia: “Francesco vestito da Babbo Natale? Impossibile, lo scoprirebbero. La gente lo riconosce anche quando indossa il casco”.

Huffingtonpost