Gerini è Federica Angeli sul set

Fine riprese per il film di Bonivento da libro della giornalista

Si sono concluse il 4 dicembre, a Roma, le riprese di A mano disarmata, il film di Claudio Bonivento con Claudia Gerini tratto dall’omonimo libro autobiografico di Federica Angeli, la giornalista di Repubblica che dal 2013 vive sotto scorta a causa delle minacce mafiose ricevute per le sue inchieste sulla criminalità organizzata a Ostia. Il film – in sala dal 4 aprile 2019 con Eagle Pictures – racconta le tappe della sua sfida alla malavita, senza mai dimenticare la sua dimensione di donna, madre e moglie: il coraggio e la paura, la solitudine e la solidarietà, la disperazione e l’entusiasmo per una battaglia combattuta a viso aperto. “Sono orgogliosa di interpretare Federica Angeli – spiega Claudia Gerini -. Racconteremo la sua battaglia per la legalità, le vicende di una cronista coraggiosa, ma anche la storia di una donna dall’umanità travolgente, di una compagna e di una madre tenera, di una ‘guerriera dei nostri tempi’. Non possiamo che essere al fianco di Federica. Sempre”.

Ansa