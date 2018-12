‘Friends’, la protesta social fa desistere Netflix: la sitcom non verrà più cancellata

La piattaforma smentisce l’annuncio della cancellazione dello show disponibile in streaming dal 2014: “La serie rimarrà per tutto il 2019: l’Armadillo natalizio ha esaudito i vostri desideri”, fanno sapere dal colosso di prodotti d’intrattenimento

Il 31 dicembre non sarà l’ultimo giorno per guardare Friends su Netflix. Durante lo scorso fine settimana, una notizia pubblicata sulla pagina del servizio streaming, dedicata proprio allo show Nbc, diceva che Friends sarebbe stato disponibile fino al 1 gennaio 2019. Tanto era bastato perché i fan di Ross, Monica, Rachel, Chandler e Joey iniziassero a lamentarsi e protestare sui social network contro la cancellazione della serie da Netflix, dimostrando un affetto per i personaggi preferiti vicino alla dipendenza.

Ma la notizia è stata subito smentita: Friends, che era arrivato sulla piattaforma nel 2014, non lascerà Netflix alla fine di quest’anno. L’annuncio della cancellazione dello show non c’è più, anzi un nuovo tweet di Netflix dice: “La serie rimarrà sulla piattaforma per tutto il 2019” perché “l’Armadillo natalizio ha esaudito i vostri desideri”. Il riferimento è al decimo episodio della settima stagione in cui Ross, a due giorni da Natale, non trova più un costume da Santa Claus con il quale travestirsi e allora ne sceglie uno da armadillo, inventando il personaggio dell’Armadillo di Natale.

Netflix starebbe portando avanti degli accordi con la Warner Bros per mantenere i diritti sulla serie tv, una delle sue più viste. Friends, interpretato da Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer è stato trasmesso in origine su Nbc dal 1994 al 2004. L’idea, all’annuncio della cancellazione, era che WarnerMedia volesse riprendersi lo show in vista del lancio del proprio servizio streaming, previsto per il 2019. Ma per ora i fan possono stare tranquilli, i ragazzi di Central Perk non stanno andando da nessuna parte.

ANSA