“Adrian”, in onda a gennaio su Canale 5

Cresce l’attesa per Adrian, il graphic novel animato di Adriano Celentano di cui si parla da tempo. La serie evento andrà in onda a gennaio su Canale 5, annuncia Mediaset, senza però ufficializzare una data precisa.

“Adrian, la serie evento di #Adriano Celentano, sarà in onda a gennaio su #Canale5. La data di messa in onda sarà comunicata a breve. #AdrianoCelentano”, si legge in un tweet di Mediaset.

Disegnato da Milo Manara e scritto da Celentano, Adrian sarà il cuore di uno show in onda in diretta dal teatro Camploy di Verona per sei o otto serate. I primi teaser erano andati in onda, a sorpresa, lo scorso luglio prima delle dirette dei match dei Mondiali. “Non è con la violenza che si mettono a posto le cose del mondo”, recitava la voce dello stesso Celentano. Poi, tra tuoni e fulmini, ecco campeggiare la scritta Adrian, sullo sfondo di una metropoli. E ancora lui: “Finché mi cercano vuol dire che non mi hanno trovato. Prossimamente su Canale 5”.

Adrian