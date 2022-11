“Italian screens” presenta a Los Angeles alcuni film italiani vincitori dei David di Donatello

L’iniziativa ha visto altre tappe in altre città degli Stati Uniti e in India e, dopo Los Angeles, arriverà anche a San Paolo e a Berlino. L’evento costituisce un’occasione importante per promuovere l’ internazionalizzazione del nostro Cinema

Il cinema italiano a Los Angeles grazie a “Italian Screens”, con quattro proiezioni di tre dei film candidati ai Premi David di Donatello 2022 e che, nelle diverse categorie, si sono aggiudicati importanti riconoscimenti: Ariaferma di Leonardo di Costanzo, Freaks Out di Gabriele Mainetti, Qui rido io di Mario Martone.

“Italian Screens” è un’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), Cinecittà per la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura (DGCA-MiC) e Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello.

La rassegna a Los Angeles è organizzata da ITTV Forum&Festival in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura e sotto gli auspici del Consolato Generale d’Italia a Los Angeles.

Per la tappa di Los Angeles, sono state scelte due location differenti per proporre, in ognuna, altrettante proiezioni di titoli italiani a diverse tipologie di pubblico: la Soho House di Hollywood, club privato e frequentato da professionisti dell’audiovisivo, creativi, artisti e da giovani emergenti, nel mondo di cinema e TV; e il Norris Cinema Theatre della USC – University of Southern California, un appuntamento settimanale per gli universitari della School of Cinematic Arts dove vengono promossi film, documentari e serie da tutto il mondo.

“È un progetto – commenta Roberto Stabile, Responsabile dei Progetti Speciali della DGCA del MiC presso Cinecittà – fortemente voluto dalla DGCA del MiC e affidato a Cinecittà che rende finalmente effettivo il concetto, a volte abusato, di ‘fare sistema’ e concretizza la, tanto spesso citata, ‘diplomazia culturale’. Nell’ambito della attività di supporto all’internazionalizzazione del nostro audiovisivo, con questa azione si è voluto mettere a regime la collaborazione tra la capillare rete diplomatica e consolare, il prestigio dell’Accademia del Cinema italiano – Premio David di Donatello e le eccellenze dell’industria audiovisiva nazionale, per promuovere il nostro cinema, in occasioni di gala create ad hoc in alcune delle più importanti e iconiche città del mondo. In parallelo, realizzeremo momenti ‘business oriented’ durante i quali presenteremo agli addetti ai lavori tutti i benefici che il nostro paese offre agli operatori stranieri per coprodurre, venire a girare da noi o distribuire il nostro cinema nelle sale all’estero, unendo quindi, alla promozione culturale, anche quella più commerciale. Il progetto, che prende il via in numerosi sedi, vedrà un decuplicarsi di appuntamenti in tutti i continenti nel prossimo biennio”.

Italian Screens costituisce un’occasione per far conoscere i protagonisti del cinema italiano all’estero, per creare un pubblico che apprezzi le grandi produzioni del momento, ma anche per presentare agli operatori locali il meglio di ciò che il sistema audiovisivo italiano ha da offrire per incentivare le coproduzioni, la crescita della qualità professionale della nostra industria e l’internazionalizzazione del nostro Cinema. La tappa di Los Angeles arriva dopo quelle in altre città degli Stati Uniti e in India.