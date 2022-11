Ad “Amici 22” Alessandra Celentano mette in riga i ballerini

L’insegnante mette alla prova gli allievi di danza, testandone la versatilità

Ad “Amici 22” la maestra di classico Alessandra Celentano insiste spesso sull’importanza della versatilità per i ballerini.

Proprio per questo, dopo circa due mesi di scuola, ha messo alla prova gli allievi di danza su questa caratteristica. I ragazzi si sono dovuti cimentare in diversi stili, autovalutandosi e poi confrontando i loro giudizi con quelli della maestra Celentano.

I ballerini frequentano la scuola da diverse settimane, così la maestra Celentano ha proposto una sorta di compito in classe per valutare le competenze di ogni singolo allievo. Ramon, Samu, Megan, Samuel, Claudia, Rita, Gianmarco, Ludovica, Maddalena e Mattia si sono esibiti su sei diversi stili: classico, neoclassico contemporaneo, moderno contaminato, commerciale, latino e hip hop.

“La lavagna ve l’ho mandata io, per capire se avete cognizione e consapevolezza delle vostre capacità”, ha esordito Alessandra Celentano. “Sicuramente quattro di voi ne hanno poca: iniziamo subito da Megan“. Per la professoressa, infatti, non è all’altezza del moderno e del latino. La ballerina prova a replicare e la discussione si accende: “Tu non devi insegnarmi a me le cose Megan. So benissimo come funziona il latino e il contaminato moderno. Forse è meglio che tu certe cose non le dica”.

Tocca a Gianmarco, che mette subito le mani avanti: “C’è stato un fraintendimento, ad oggi non mi ritengo all’altezza del modern”. Il ballerino è preparato su commerciale e hip-hop, giudizio confermato dalla maestra. Maddalena si è autovalutata positivamente su neoclassico contemporaneo, ma la Celentano non è d’accordo. Dopo l’esibizione conferma il suo giudizio: deve lavorarci ancora.

Mattia pensa di essere preparato sul moderno contaminato, ma vuole chiarire la sua posizione: “Ho messo sì perché, anche se ho sempre e solo studiato latino, penso di riuscire a portare a casa una coreografia dignitosa su questo stile. Il mio sì non è pensare di essere bravo in quello stile, ma di poterlo fare”. Dopo questa precisazione conferma l’insegnante conferma quindi il suo no.

I giudizi di Ludovica sono uguali a quelli della maestra, tranne per il commerciale che al momento rimane sospeso anche se crede possa essere all’altezza. Ramon si è dato un no per il modern contaminato, ma la Celentano invece crede che sia all’altezza. Le griglie di Claudia, Samuel, Rita e Samu coincidono invece con quella dell’insegnante.