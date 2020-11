Rete8, nuovo appuntamento con “Interno 8”

Puntata affollata quella di “Interno 8” in onda alle 21 su Rete8 e relativi canali social, e di cui saranno grandi protagonisti il trombettista di fama mondiale Enrico Rava e il celebre cantautore Alberto Fortis. Previsto inoltre un omaggio corale a Gigi Proietti, colonna del teatro italiano mancato lo scorso lunedì, cui sarà rivolto anche un ricordo dell’attore Lino Guanciale, formatosi proprio alla scuola del grande mattatore. Nella direzione del tributo a Proietti andranno anche tutti i contributi del programma: dall’editoriale del giornalista Luca Pompei all’intervento dell’attrice Tiziana Di Tonno, fino al contributo musicale di Alessandro De Berardinis. La conduttrice Paola De Simone strapperà un ricordo anche ai grandi ospiti in cartellone, a partire da Enrico Rava, trombettista e compositore di caratura mondiale, molto amato anche oltreoceano e di cui verrà ripercorsa la ricca carriera. E proseguendo con il cantautore Alberto Fortis, al lavoro sul suo nuovo disco, già anticipato dal singolo “NYente Da DiRe”, composto a coronamento dei suoi 40anni di attività discografica. Come la scorsa settimana, inoltre, il condominio di “Interno 8” si collegherà in diretta con un telespettatore, per raccogliere pareri e commenti sulla serata. Chiunque può chiedere di partecipare alla diretta mandando una mail all’indirizzo interno8@rete8.it.