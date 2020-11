Rai Sport, stasera andrà in onda la partita Spal-Salernitana

Sarà lo scontro tra due pretendenti alla promozione ad aprire il settimo turno del campionato cadetto. Separate da un punto in classifica (ma i campani hanno una gara in meno), Spal e Salernitana promettono spettacolo e gol, dall’alto dei nove gol segnati a testa, miglior attacco del torneo, alla pari con la capolista Empoli e il Cittadella. A proposito di attacco, però, ai biancazzurri mancherà Castro, match winner domenica scorsa, poi espulso e squalificato per tre giornate: Marino si affiderà a Esposito. Problemi anche per Castori, che dovrà rinunciare a Lombardi, Cedric Gondo e Andrè Anderson: in avanti spazio a Tutino e Djuric. Spal-Salernitana sarà trasmessa venerdì 6 novembre in diretta, a partire dalle 20.50, su Raisport+HD (canale 57 del digitale terrestre) con la telecronaca di Fabrizio Tumbarello e Andrea Agostinelli, le interviste e gli interventi da bordocampo di Umberto Martini.