Matthew McConaughey segue Jennifer Aniston, sbarca su Instagram

Matthew McConaughey ha aperto un suo account su Instagram.

Come riporta il Mirror, l’attore – il quale ha vinto il premio Oscar per il film “Dallas Buyers Club” – ha deciso di incominciare a utilizzare anche quel social network, dopo un decennio di iscrizione a Twitter.

Si tratta di un momento interessante, soprattutto perché l’attore ha in un certo senso seguito quanto già fatto dalla collega Jennifer Aniston: in queste settimane, la diva di “Friends” ha letteralmente mandato in crash il social network, a causa del volume di interesse degli altri utenti che l’apertura del suo account ha generato. Aniston ha infatti bruciato tutti i record social delle celebrità prima di lei, battendo anche l’attenzione generata dall’apertura del profilo Instagram di Meghan Markle e del Principe Harry, i duchi di Sussex.

McConaughey, che ha deciso di aprire un profilo Instagram ieri, in occasione del proprio cinquantesimo compleanno, non ha però sviluppato da subito i numeri di Aniston, ma in meno di mezza giornata ha raggiunto un discreto mezzo milione di follower, con un unico post che ha ricevuto il plauso dei fan, delle celebrità e anche dei suoi studenti al Moody College of Communication – che hanno immediatamente dato il loro benvenuto al prof, augurandogli anche buon compleanno. Tra i vip che hanno subito scritto al collega ci sono Reese Witherspoon – che ha commentato sottolineando come ora Instagram sia un posto migliore – Jessica Chastain, Dwayne “The Rock” Johnson e Kevin Jonas. McConaughey ha deciso di seguire, tra gli altri, anche Rose McGowan, Isla Fisher, Jimmy Kimmell, Snoop Dogg, Guy Ritchie, Ellen DeGeneres, Salma Hayek e il suo “compagno” in “True Detective” Woody Harrelson.

Tuttavia, l’apertura dell’account dell’attore è motivata dal bisogno di dialogare con i propri fan. Nel video di debutto su Instagram, ha spiegato di sentirsi molto nervoso per la reazione che potrebbe ricevere. Ha affermato che vuole condividere se stesso, le sue opinioni con il mondo e teme che il suo sarà un monologo, non è sicuro di voler dialogare.

L’annuncio dell’apertura dell’account Instagram, è stata annunciata invece su Twitter e non è un caso che la data scelta dall’attore sia stata proprio quella del suo cinquantesimo compleanno.

Elisabetta Esposito, ilgiornale.it