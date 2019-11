Elisabetta Gregoraci ricoperta di rose: lui è l’ex di Lindsay Lohan

Se da un lato Briatore continua a essere chiacchieratissimo per il suo legame con la giovane Benedetta, dall’altro Elisabetta Gregoraci fa capolino sulle riviste di cronaca rosa per aver stregato un cavaliere. Lui è Matteo Baldo, ex di Lindsay Lohan e, come rivela il magazine Chi, a lungo corteggiatore di Diletta Leotta. La rivista diretta da Alfonso Signorini fa sapere che ora l’uomo ha messo nel mirino l’ex moglie di Briatore, sommergendola di rose rosse. Chissà se Elisabetta avrà visto di buon occhio il suo gesto. E chissà se cadrà nella sua rete…

Il gossip mormora: il corteggiatore speciale di Elisabetta

“Elisabetta Gregoraci è sommersa di rose rosse dal cavalier Matteo Baldo, ex di Lindsay Lohan e corteggiatore per lungo tempo di Diletta Leotta”, scrive il magazine Chi. Nel frattempo Elisabetta mantiene un profilo basso, così come lo ha sempre tenuto da quando si è separata. Anche con Francesco, imprenditore con il quale ha avuto una storia recente (mai ufficializzata, a oggi non si sa se i due si vedano ancora oppure no), ha infatti sempre preferito mantenere alta la guardia sul gossip, non dando in pasto il suo legame alle copertine ‘rosa’. Alla luce di tutto questo, Baldo, intanto, pare che voglia provarci. Vedremo come andrà a finire.

Gregoraci, i corteggiatori non le mancano

Negli ultimi giorni la conduttrice è stata anche lambita dal gossip in maniera indiretta. Motivo? L’ex marito Flavio Briatore è stato beccato in Kenya con una 20enne, Benedetta. Sulla questione la Gregoraci ha chiosato un: “Fa rabbrividire”. Nel frattempo l’imprenditore ha smentito in fretta lo scoop. Tuttavia nelle ultime ore Chi è tornato alla carica con nuove foto, sostenendo che il legame ci sia e prosegua. Anche in questo caso se ne saprà qualcosa in più nei prossimi giorni. Una cosa è certa: impegnata o meno, Elisabetta è sempre bellissima e i corteggiatori non le mancano.

