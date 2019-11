Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser conduttori del programma “Ex on the beach”

Cecilia Rodriguez e il suo compagno Ignazio Moser, come riportato da Cosmopolitan, sono stati scelti da MTV per condurre Ex on the beach, il dating show che mette a dura prova la calma dei suoi protagonisti. Il programma rappresenta per la coppia il debutto nelle vesti di conduttori. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser condurranno Ex oh the beach, andando a sostituire Elettra Lamborghini che lo scorso anno condusse la prima edizione dello show.

La scorsa settimana, intervistata dal settimanale Chi, Cecilia Rodriguez ha detto che fare tanto l’amore è il segreto per far durare tanto una relazione. “Qual è il segreto per far durare così tanto una relazione? Decisamente fare tanto l’amore – spiega Cecilia – Crediamo entrambi che per una coppia il sesso sia una cosa fondamentale. Fin da subito, e parliamo dal Grande Fratello Vip, tra noi si è creata una grande intesa sessuale. La passione che i telespettatori hanno visto nel piccolo schermo non si è mai spenta tra noi. Probabilmente è stato il destino a farci incontrare e non possiamo che ritenerci fortunati per questo”. “La bellezza e la virilità di Ignazio – dice – sono caratteristiche che non passano di certo inosservate. E poi senza peli sulla lingua posso dire che ha tanto, ma tanto da offrire, sono stata chiara?”. “Lei – dice e conferma Ignazio Moser – ha un carattere esplosivo, tanta ironia e gioia di vivere. Questi sono alcuni dei particolari che ogni giorno di più mi legano a lei. L’amore tra noi è nato sfiorandoci le mani e da lì siamo stati travolti dalla passione. Posso dire che con Cecilia sto molto bene, in tutti i sensi”.

