Antonella Elia si sposa: spiffero. Pietro: chi è l’uomo che l’ha stregata

Antonella Elia, a 56 anni, sarebbe pronta a convolare a nozze. A rivelarlo è il magazine Chi, che racconta che il suo fidanzato Pietro Delle Piane, 11 anni più giovane di lei, le ha chiesto di fare il grande passo con tanto di proposta e anello. Il ‘rito’ è stato immortalato dalla rivista diretta da Alfonso Signorini che ha beccato lui in un ristorante romano mentre le ha regalato la promessa d’amore infilandogliela al dito. Insomma, pare che le cose, per la Elia, vadano a gonfie vele sotto tutti i punti di vista. Professionalmente e sentimentalmente ci sono in arrivo progetti più che rosei…

La proposta di matrimonio fatta da Pietro ad Antonella

Ora che la proposta di matrimonio è giunta, resta da fissare la data delle nozze che ancora non c’è. Pare, però, che non bisognerà aspettare molto per avere una ‘calendarizzazione’ dell’evento. Intanto Antonella va forte anche in tv. Tra poco la rivedremo sul piccolo schermo, più precisamente nello show “La Repubblica delle Donne”, la trasmissione di Piero Chiambretti in onda dal 27 novembre. Non solo: a gennaio 2020 decollerà il Grande Fratello Vip e i rumor che arrivano dai corridoi di Mediaset dicono che la Elia farà parte del cast. Si attendono news.

Pietro Delle Piane, chi è il fidanzato di Antonella Elia

Ma chi è il futuro marito di Antonella Elia? Pietro Delle Piane è nato a Cosenza il 21 maggio 1974 ed è un attore e doppiatore italiano. La passione per il cinema e il teatro ha radici lontane. Pietro infatti inizia presto, a 15 anni, età in cui frequenta un laboratorio teatrale nella città dei bruzi in cui, nel corso della prima metà degli anni Novanta, prende parte ad alcuni spettacoli. Dopodiché proseguirà a recitare. Con Antonella Elia la scintilla è scoccata circa un anno fa quando si sono conosciuti grazie a delle amicizie comuni, durante un evento. Da allora sono inseparabili. E a breve, sembra che lo saranno ancor più. Si attende la data ufficiale delle nozze.

