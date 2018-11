L’amica geniale, dal 27 novembre quattro prime serate su Rai 1

La serie tv sarà disponibile anche su Timvision

Rai annuncia che la serie evento L’amica geniale, tratta dal primo volume della fortunata quadrilogia di Elena Ferrante, andrà in onda tutti i martedì a partire dal 27 novembre in prima serata su Rai 1. La serie è diretta da Saverio Costanzo. Il soggetto e le sceneggiature sono di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. Paolo Sorrentino e Jennifer Schuur sono i produttori esecutivi de’L’amica geniale’. Fremantle è il distributore internazionale in collaborazione con Rai Com. Quando l’amica più importante della sua vita sembra essere scomparsa senza lasciar traccia, Elena Greco, una donna anziana che vive in una casa piena di libri, accende il computer e inizia a scrivere la storia sua e di Lila, la storia di un’amicizia nata sui banchi di scuola negli anni 50. Ambientato in una Napoli pericolosa e affascinante, inizia così un racconto che copre oltre sessant’anni di vita e che tenta di svelare il mistero di Lila, l’amica geniale di Elena, la sua migliore amica, la sua peggiore nemica. L’Amica Geniale arriva anche su Timvision dal 27 novembre in prima serata. Ogni martedì saranno pubblicate due nuove puntate e tutta la serie tv rimarrà disponibile su Timvision.

