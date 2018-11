Fabrizio Corona e Asia Argento, adesso c’è la prova: senza pudori per strada, la foto-scoop

Dio li fa, poi li accoppia. Sono la coppia brutta più bella di sempre. Parliamo di Fabrizio Corona e di Asia Argento. L’ex re dei paparazzi e la paladina del MeToo (prima di venire lei stessa accusata di molestie) stanno insieme, o comunque si stanno frequentando. Lei racconta che si sono conosciuti per lavoro: non vogliamo neppure immaginare di che lavoro si tratti, meglio non saperlo. “Quando ci siamo incontrati una chiacchierata di due minuti si è prolungata due ore. Quando parlavamo, senza alcuna barriera, ho colto un dolore che ci accomuna, forse perché entrambi arriviamo da un momento di sofferenza e forte ingiustizia”. E’ Asia Argento che parla. “Spiritualmente ho visto dentro di lui qualcosa di rotto, che poi c’è anche dentro di me e, forse, vedere così la sua anima, mi ha portato ad abbracciarlo e ha fatto nascere una grande empatia”, racconta l’attrice, che di recente ha pianto la morte del suo fidanzato Antony Bourdain, chef morto suicida in una stanza d’albergo. La figlia di Dario Argento parla al settimanale Chi, in edicola da mercoledì 7 novembre, dove è fotografata insieme a Fabrizio Corona durante un pranzo tra bicchieri di vino, baci e abbracci. “Si saranno conosciuti in un centro di recupero”, “Ma Corona è maggiorenne?”. Sui social si sprecano le battute ironiche. Ma Asia è serissima: “Fabrizio è un ragazzo intelligente e se usasse questa dote per fare del bene potrebbe davvero creare qualcosa di grande. Il fatto è che lui davanti al bivio tra bene e male sceglie sempre la strada sbagliata… ma d’altronde, a lui come a me manca la saggezza di vita. Anche mia madre mi ha detto: “Non fidarti di lui”, però, che cosa devo fare? Ci dipingono come dannati, già vedo i titoli dei giornali “ecco Bonnie&Clyde”, ma in realtà siamo due anime buone, la nostra è solo rabbia. Ho vissuto gli ultimi mesi come un’eremita immersa nel dolore e se oggi ho trovato l’affetto in una persona che si chiama Fabrizio Corona, lasciatemi sognare in pace. Se dovesse tradire la mia fiducia? L’ho messo in conto, ma perde lui”.Asia Argento, che dipingeva Silvio Berlusconi come l’autore di tutti i mali del mondo, si confessa dunque al magazine berlusconiano (Mondadori) e si candida per Mediaset. “Il mio sogno? Lavorare con Maria De Filippi”, conclude Asia. Questa donna è una miniera inesauribile.

Alessandra Menzani, liberoquotidiano.it