Carrà, dal 30/11 l’album di Natale

In versione Cd, Lp, Deluxe Edition, Super Deluxe

Uscirà venerdì 30 novembre ‘Ogni volta che è Natale‘ (Sony Music), l’album di canzoni natalizie di Raffaella Carrà, che lo presenterà al pubblico in due eventi instore: sabato 1 dicembre a Milano (Mondadori Megastore, ore 17, piazza Duomo) e giovedì 6 dicembre a Roma (Porta di Roma, ore 17, via Alberto Lionello). L’album, che segna l’atteso ritorno discografico dell’artista, sarà disponibile in quattro edizioni speciali: Standard version, CD (conterrà 9 brani classici del Natale interpretati da Raffaella e un inedito, dal titolo ‘Chi l’ha detto’); Deluxe Edition, 2CD (CD standard + disco bonus con 19 hit dell’artista); LP (conterrà i brani del CD standard e si presenterà in due “colorazioni”: silver limited edition e white) e Super Deluxe (composta da un 45 giri con un particolarissimo formato a stella, i 2 CD della deluxe version, + un portachiavi con gli ‘auguri’ di buone feste di Raffaella Carrà).

Ansa