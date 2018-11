Ascolti tv, i “Bastardi di Pizzofalcone” vincono sempre

Ancora un successo per la serie “I bastardi di Pizzofalcone 2”, che ieri in prima serata su Rai1 è stata seguita da 5 milioni 271 mila telespettatori, con il 22.6 di share e vince ancora la prima serata.

Su Rai2 “Criminal minds” fa registrare 910 mila telespettatori con il 3,9 di share.

Ancora bene su Rai3 “Report”: il programma di inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci è stato visto da 1 milione 728 mila spettatori, share del 7.

Ottimi ascolti in seconda serata su Rai1 per “Che Fuori Tempo Che Fa” che ottiene 1 milione e 453 mila spettatori con il 13,1 di share (puntata più vista della stagione) mentre su Rai3 in evidenza “Prima dell’alba” con Salvo Sottile seguito da 990 mila spettatori, 6,6 di share.

Sempre bene nel preserale di Rai1 il game show “L’Eredità”, condotto da Flavio Insinna, che è stato visto da 4 milioni 708 mila spettatori, con il 23,6 di share. Sempre da segnalare l’access prime time Rai: su Rai1 “I Soliti Ignoti – Il ritorno” supera i 5 milioni (5 milioni 111 mila spettatori) ed ottiene il 19,4 di share. Su Rai2 “Quelli che dopo il Tg”, con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran fa registrare 1 milione e 236 mila telespettatori, con il 4,6 di share, mentre su Rai3 “Non ho l’età” ottiene 1 milione e 358 mila spettatori e il 5,5 di share.

Il gruppo Rai vince sia la prima serata con 9 milioni 877 mila spettatori e il 38,2 di share, che l’intera giornata con 3 milioni e 890 mila spettatori e uno share del 37,2.