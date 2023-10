La terza giornata della Serie A Femminile eBay in live streaming su DAZN

Questo weekend torna su DAZN l’appuntamento con la Serie A Femminile eBay.

La terza giornata si apre sabato alle 12:30 con il match Sampdoria-Como Women. Lo scorso anno, sia le blucerchiate, sia il Como hanno rischiato la retrocessione ma sono ripartite con grande slancio in questa nuova stagione. In contemporanea scenderanno in campo anche le campionesse in carica della Roma che sfideranno in casa le campane del Pomigliano, che nella prima di campionato hanno messo in difficoltà le bianconere. Sempre sabato, alle 19:00, il big match Milan-Juve, una delle classiche del calcio femminile italiano, che si giocherà al Vismara, dove la Juventus fa ritorno dopo il 3-3 dello scorso aprile. Domenica l’appuntamento è alle 12:30 con la Fiorentina che incontrerà la neopromossa Napoli che deve aggiudicarsi i primi punti della stagione, a seguire alle 15:00 Sassuolo-Inter per la seconda trasferta della stagione.