La scaletta del concerto dei Blink-182 all’Unipol Arena di Bologna

Il 20 ottobre, i Blink-182 pubblicheranno il loro nuovo album One More Time… con 17 tracce e con la produzione di Travis Barker. In attesa di ascoltarlo, i fan del gruppo possono godersi l’unica data italiana, in programma all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno venerdì 6 ottobre.

LA SCALETTA

La scaletta ufficiale del concerto di Blink-182 a Bologna (o meglio, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno) non è stata diffusa. Molto probabilmente, tuttavia, il gruppo replicherà la setlist del concerto di Vienna:

Anthem Part Two

The Rock Show

Family Reunion

Man Overboard

Feeling This

Violence

Up All Night

Dysentery Gary

Dumpweed

Edging

More than you know

Aliens Exist

Don’t Leave Me

Happy Holidays, You Bastard

Stay Together for the Kids

Always

Down

Bored to Death

I Miss You

Adam’s Song

Ghost on the Dance Floor

What’s My Age Again?

First Date

All the Small Things

Dammit

I BLINK-182 ALL’UNIPOL ARENA: INFORMAZIONI PRATICHE

I biglietti del concerto italiano dei Blink-182 sono andati sold-out sin da pochi minuti dopo la messa in vendita.

Chi arriva in treno può usufruire del collegamento diretto tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena. In alternativa è possibile prendere l’autobus da Bologna (linee autobus exrtaurbane numero 83, 94, 671) o da Casalecchio di Reno (linea 85).

Arrivando in auto, è possibile parcheggiare nei 3.000 parcheggi di cui l’Unipol Arena dispone.

L’OMAGGIO AI RAMONES

Per i Blink-182, l’autunno 2023 è decisamente tempo di novità. Giovedì 5 ottobre, il gruppo ha pubblicato il video della nuova canzone Dance With Me, evidente omaggio a una delle più grandi band punk di tutti i tempi: i Ramones .

La clip, diretta dai Malloy Brothers, ricorda molto il primo periodo del gruppo. Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker indossano giacche di pelle e parrucche, mentre vengono intervistati sul punk e sulla loro nuova canzone. “Punk significa fare ciò che ritieni giusto, alle tue condizioni, non rendere conto a nessun altro e non lasciare che le persone ti dicano come dovresti vivere la tua vita”, spiega Mark Hoppus.

“Questo video è una lettera d’amore ai Ramones”, ha dichiarato la band su X.