“Grande Fratello”: Lorenzo eliminato a sorpresa con un televoto flash

Ottavo appuntamento per “Grande Fratello“, con una puntata ricca di colpi di scena.

Alfonso Signorini commenta gli ultimi avvenimenti accaduti nella Casa. L’opinionista Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, portavoce del sentiment del pubblico. Il concorrente meno amato dal pubblico è Lorenzo, che deve quindi abbandonare il reality. Al televoto questa settimana Grecia, Valentina e Anita.

La copertina della discordia

Negli ultimi giorni l’isolamento di Beatrice è diventato più evidente. L’ultima occasione per scontrarsi con i compagni è stata la sua richiesta di modificare la disposizione dei letti. L’attrice propone lo scambio ad Alex Schwazer, che allenandosi tutti i giorni ha bisogno di riposo più degli altri. Ad attaccarla, tra gli altri, anche la sua “nemesi” Massimiliano Varrese. Cesara le fa notare che sembra estranea al gioco e al gruppo: “Ogni volta sembra che vuoi far saltare i nervi a tutti”. Secondo la donna l’astio del collega ha origini che risalgono a prima del “Grande Fratello”, quando hanno dedicato la copertina di una rivista a lei e non a lui. “E’ lei che soffre la concorrenza, mi sento in imbarazzo per lei”, la gela Varrese.

I panni sporchi della Casa

Il Grande Fratello ha chiesto ai concorrenti di appendere le magliette con alcune impressioni dei coinquilini. Al centro del bersaglio c’è sempre Beatrice, che si sente presa di mira per partito preso mentre gli altri la accusano di non mettersi mai in discussione. Lo scontro più acceso della settimana l’ha avuto con Paolo, che l’ha accusata di voler emergere durante la diretta. Signorini fa riflettere tutti sul fatto che attaccandolo in massa la rendono sempre più protagonista.

L’odio di Beatrice

Anche Letizia si è allontanata da lei, dopo che durante una festa ha detto di odiare tutti. “Io sono sempre stata dalla sua parte più o meno, sentirselo dire non è stato bello”. Lorenzo prova a smorzare la situazione, ribadendo però che a differenza degli altri l’attrice non è umile: “Crede di essere al di sopra di noi”. Nonostante questo, però, in Casa sono tutti concordi nel concedersi una tregua.

Il televoto flash

La preferita del pubblico, a dispetto del malcontento casalingo, è sempre Beatrice. I concorrenti scoprono che uno dei nominati dovrà lasciare la Casa attraverso un televoto flash e toccherà alla preferita schierare uno di loro. Beatrice nomina Lorenzo perché, a suo dire, è stato immotivatamente spietato. Al calzolaio l’onere di schierare il proprio sfidante: Arnold, che a sua volta deve mettere a rischio un’altra persona. La terza concorrente a rischio è Valentina, che trascina con lei Vittorio.

Gli scoop della Casa

Fiordaliso e Ciro aggiornano Signorini su un gossip clamoroso: un flirt in corso tra Garibaldi e Beatrice. Su Paolo la coppia di gossippari si divide: la cantante crede che sia attratto da Letizia, mentre l’attore è sicuro che gli piace Anita. Il romano ha ancora le idee confuse: il cuore gli dice Anita, ma la testa Letizia. Quello su cui sono d’accordo è invece la cotta reciproca.

Grecia sotto attacco

Alex, un po’ a sorpresa, ha attaccato duramente Grecia e l’ha zittita per la sua opinione su Massimiliano. “Volevo dire la mia, ma non mi faceva parlare”. In molti credono che la venezuelana sia in realtà molto furba e non capisca le emozioni degli altri. Anche Rosy e Giselda confermano che l’attrice parli troppo e sia spesso fuori luogo.

Heidi e Massimiliano, che accadrà?

Nonostante il due di picche, Massimiliano continua a corteggiare Heidi che però sembra più interessata a Vittorio. Quello che le piace è soprattutto la leggerenza con cui si stanno vivendo il momento. Dell’attrazione si è accorto anche Varrese, convito però che tra loro ci sia un sentimento meno profondo.

Beatrice e Garibaldi: la coppia che spiazza

A sorpresa la Luzzi ha ammesso di avere un debole per Garibaldi. Samira crede sia uno scherzo, mentre Letizia è convinta che facciano sul serio. Tra un gioco e l’altro, i due si scambiano coccole e tenerezze in piena notte. Di fronte alle domande del conduttore sorridono imbarazzati, scatenando ancora di più il gossip.

Garibaldi incontra la mamma

Garibaldi ricorda le sue umili origini e la sua famiglia, “capitanata” da mamma Pasqualina che ha dovuto affrontare un’operazione molto seria al cervello. “Ha sempre cercato il mio bene e quello dei miei fratelli, mi ritengo fortunato. Per lei era importante che mi tenessi il posto fisso in Veneto, anche se avevo nostalgia”, ha raccontato. In giardino lo aspetta proprio la mamma e Giuseppe, dopo averlo tranquillizzato sulla salute, lo abbraccia forte.

Lorenzo eliminato dalla Casa

Il pubblico con il televoto flash ha deciso che è Lorenzo a dover abbandonare la Casa. Nonostante il dispiacere per l’eliminazione, non nega di essere contento di poter tornare dalla sua famiglia: l’amata moglie Mariella e il piccolo Dante. A rimanerci male è soprattutto Ciro, con cui aveva legato tantissimo.

La faida con Jane Alexander

Beatrice Luzzi svela che anni fa la collega le sfilò in malo modo il ruolo di cattiva in “Elisa di Rivombrosa”: “Il ruolo era mio, poi mi dissero che dovevano metterci lei”. La replica della Alexander non si è fatta attendere e via social ha detto la sua: “E’ molto più semplice: abbiamo fatto il provino e l’hanno scartata”.

Immuni e nominati

Ciro, Samira, Angelica, Fiordaliso, Heidi e Paolo sono stati resi immuni dal gruppo. I “graziati” dell’opinionista sono Massimiliano e Alex, che si vanno ad aggiungere alla preferita del pubblico Beatrice. La più nominata dai gieffini è invece Grecia, seguita da Valentina e Anita.