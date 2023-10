Fausto Brizzi e Silvia Salis sono diventati genitori: è nato Eugenio

Fausto Brizzi e Silvia Salis sono diventati genitori.

“Sopra ogni cosa”, con questa scritta, accompagnata da un cuore e dal nome #eugenio, la ex martellista italiana ha annunciato sui social la nascita del figlio avuto con il regista. La prima foto del piccolo che porta il nome del nonno materno è stata scattata subito dopo il parto ed è in bianco e nero insieme a mamma e papà.

Al neonato il cognome della madre

Il figlio di Fausto Brizzi e di Silvia Salis avrà il cognome materno. La vicepresidente del Coni e il regista lo hanno deciso di comune accordo. Una sentenza della Consulta del 2022 ha reso illegittima l’assegnazione esclusiva del cognome del padre ai nuovi nati, così ora si può scegliere se dare quello del padre, della madre o di entrambi. “La possibilità che, in presenza del riconoscimento paterno, venga utilizzato il cognome della madre è un cambiamento culturale epocale ed è passato incredibilmente inosservato” hanno detto Salis e Brizzi alcuni giorni prima della nascita di Eugenio.

A Venezia sul red carpet con il pancione

Fausto Brizzi e Silvia Salis sono stati fotografati sul red carpet di Venezia insieme con il vistoso pancione di lei. Intervistati sul nome del neonato a pochi giorni da parto, i due hanno detto spiegando la scelta di dare il cognome materno al bebè: “E’ importante dare un segnale, e con un neonato maschio. Abbiamo sentito che era il momento di farlo perché viviamo in un Paese dove ogni giorno le cronache ci raccontano di uomini che continuano a credere le donne e i figli una loro ‘proprietà’ disponendone a loro piacimento. La pena è necessaria in questi casi, ma è di un cambiamento culturale che abbiamo bisogno. Un maschio, che capisce fin da bambino che nella sua famiglia vige la parità assoluta, non diventerà uno degli uomini di cui sopra”.

L’annuncio social

Fausto Brizzi e Silvia Salis avevano annunciato l’arrivo di un maschietto lo scorso aprile con un dolcissimo messaggio social. La coppia ha postato la foto dell’ecografia e del test di gravidanza corredati da un cuoricino azzurro. “Ti aspettiamo” aveva scritto la dirigente sportiva 37enne. Per lei Eugenio è il primo figlio, mentre Brizzi era già papà di una bambina, Penelope Nina, 7 anni, avuta dall’ex moglie Claudia Zanella, da cui si è separato nel 2018 a seguito dello scandalo per molestie (da cui Brizzi uscì con piena assoluzione).

La storia d’amore tra Brizzi e la Salis

Fausto Brizzi e Silvia Salis si sono conosciuti a una festa di Natale della Federazione di atletica. Lei è un’ex atleta con un palmares da 10 titoli italiani nel lancio del martello, ora è vicepresidente del Coni. “Avevo un ruolo di rappresentanza e cercavo di scambiare qualche parola, per ospitalità. Ma lui stava lì, a fissarmi, ammutolito. Finché a un certo punto gli ho detto ‘ciao eh’, e l’ho mollato come un palo” ha raccontato tempo fa la Salis. Pochi mesi dopo il regista le ha fatto la proposta di matrimonio a bordo di una mongolfiera sopra Marrakech. Si sono sposati in Campidoglio tre anni fa, ma l’anno dopo hanno fatto il bis alle Maldive.