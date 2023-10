Barbara D’Urso, a breve su Netflix un thriller in lingua inglese

Dopo l’addio a Pomeriggio Cinque, programma che ha condotto per 15 anni, Barbara D’Urso sbarcherà su Netflix. Come riportato da Italia Oggi, la conduttrice reciterà infatti in una serie televisiva, un thriller a sfondo sociale in lingua inglese, e inizierà le riprese a gennaio, quando scadrà ufficialmente il suo contratto con Mediaset. Il nuovo progetto spiegherebbe così il lungo soggiorno di D’Urso a Londra, dove tra cabine telefoniche rosse e case caratteristiche la conduttrice sta perfezionando l’inglese. “Sarà l’inizio di una nuova avventura” aveva scritto lo scorso mese su Instagram.

IL RITORNO SUL PICCOLO SCHERMO

“Sono stata lasciata a casa senza preavviso, non ho concordato niente” aveva dichiarato D’Urso in un’intervista a La Repubblica dopo la conclusione dei rapporti con Mediaset. Myrta Merlino ha infatti sostituito la storica conduttrice alla guida di Pomeriggio Cinque, come imposto dalla scelta editoriale di Pier Silvio Berlusconi che ha preferito dare al programma un taglio più giornalistico. Ora D’Urso sembra aver superato l’accaduto e, dopo aver interpretato la ginecologa Giorga Basile nella fiction La dottoressa Giò alla fine degli anni Novanta, è ora pronta a tornare sul piccolo schermo.