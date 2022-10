X Factor 2022, stasera scocca l’ora dei Bootcamp. Tutte le anticipazioni

Sei sedie in palio per i 12 concorrenti di ciascuna squadra, e con gli switch inizia la sfida tra i 4 giudici: è arrivato l’atteso appuntamento dei Bootcamp che metterà Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi nella condizione di fare le loro scelte definitive per costruire il proprio roster da portare ai Live Show. L’appuntamento è tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

Conclusasi la fase di Audition, è arrivato l’atteso appuntamento dei Bootcamp di X Factor 2022 (LO SPECIALE), con l’adrenalinico momento delle sedie che metterà i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi nella condizione di fare le loro scelte definitive per costruire il proprio roster da portare ai Live Show. Una puntata temutissima e all’insegna dell’imprevedibilità, quella in arrivo giovedì 6 ottobre su Sky e in streaming su NOW, dello show Sky Original prodotto da Fremantle.

LE ANTICIPAZIONI

Torneranno sul palco 12 concorrenti per ciascuno dei giudici a formare dei roster eterogenei, composti solo in base ai giudizi dati nel corso del primo step di selezione e alla progettualità artistica di ciascuna delle proposte. Si esibiranno proponendo ancora una volta una grande varietà di generi, cantando cover ma anche, in molti casi, brani inediti. Ad attenderli ci saranno le 6 sedie che, una volta riempite dalle decisioni dei giudici, daranno il via al meccanismo degli switch, facendo salire la tensione tra gli artisti in gara ma anche nel giudice protagonista del Bootcamp. Una scelta per nulla facile – che darà ufficialmente il via alla gara anche tra i quattro giudici, impegnati per la prima volta singolarmente al tavolo – e che vedrà il pubblico dell’Allianz Cloud di Milano esprimersi e far sentire la propria voce diventando a tutti gli effetti il “quinto giudice” della competizione.

Nel backstage a scandire i tempi, i verdetti e le emozioni dei Bootcamp, la conduttrice Francesca Michielin.

Una volta concluso il momento dei Bootcamp (la seconda parte arriverà la prossima settimana, giovedì 13 ottobre), per i 6 che avranno conquistato il sì del proprio giudice sarà poi il momento delle nuovissime Last Call – nelle quali per la prima volta nella storia di X Factor sarà presente il pubblico – da cui emergeranno i 12 protagonisti dei Live Show di X Factor 2022 (al via il 27 ottobre).

L’appuntamento, dunque, per la quarta puntata di X Factor 2022 è fissato per giovedì 6 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

X Factor 2022 è anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì in prima serata.

