Wanda Nara e Mauro Icardi, urla e litigi in Argentina

Lui non riesce a riconquistarla, ecco dove andrà a vivere lei in Turchia

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono incontrati in Argentina per un ultimo disperato tentativo del calciatore di riconciliarsi con la moglie che invece ha già ufficializzato la separazione dal giocatore del Galatasaray. Lui si mostra felice al rientro in Turchia, ma pare che non sia andato a buon fine lo sforzo per rimettersi con la sexy bionda. Tra urla e litigi lei ha dato picche e a Istanbul ha già preso in affitto un appartamento per andare a vivere con i figli. E mentre si parla di un nuovo scandalo c’è pure chi ipotizza che Icardi e l’altro ex, Maxi Lopez, siano pronti a un reality con Wanda.

La telenovela di Wanda Nara

La storia di Wanda Nara e Mauro Icardi pare una telenovela che prosegue a suon di colpi di scena tra urla e litigi furibondi e riconciliazioni appassionate e focose. Da un anno a questa parte hanno riempito pagine di gossip facendo parlare di sé: ora per improbabili riappacificamenti ora per assurdi tira e molla. A mettere la parola fine all’amore è stata la storia social di Wanda Nara che ha annunciato la separazione. Mauro Icardi ha tentato di inviare messaggi d’amore e baci nella speranza di farla retrocedere. Ma lei, impegnata in Argentina a girare un programma tv, sembra non volerne sapere. Così lui ha reagito da innamorato impulsivo ed ha lasciato il campo del Galatasaray per volare da lei. Con l’avvocato. Nella speranza di riconciliarsi e trovare un accordo per la loro serenità. Ma nulla di fatto.

La sorpresa in Argentina

Wanda Nara non si aspettava certo che Mauro Icardi lasciasse il ritiro della squadra, di fatto rinunciando pure alla partita (non è stato convocato), per rincorrerla in America. I due si sono incontrati ma lei ha tagliato corto e tra urla e litigi lo ha letteralmente rimbalzato. Il calciatore di ritorno a Istanbul ha postato una foto con la moglie: lui fa la linguaccia e sorride, lei tiene la testa bassa e pensierosa. Ma nonostante lo scatto faccia sperare, i bene informati dicono che l’appuntamento è stato tutt’altro che idilliaco. Ora lo sportivo mette nelle Storie la colazione con le sue bambine, Francesca e Isabella.

Dove andrà a vivere Wanda Nara

Quando tornerà in Turchia, dopo aver registrato le puntate del programma in Argentina, Wanda Nara non andrà a casa con Mauro Icardi. Pare che abbia già preso in affitto un appartamento per andare ad abitare con i figli. A Istanbul per non farli stare troppo lontani dal padre, ma comunque non nella stessa dimora del calciatore.

Il reality con Maxi Lopez

Intanto gira voce che Wanda Nara si prepari a un reality. E con lei ci potrebbero essere anche Maxi Lopez e Mauro Icardi. Quello che era stato il triangolo amoroso che aveva fatto chiacchierare il mondo del pallone potrebbe tornare in tv con tutti i suoi intrighi e risvolti? Wanda Nara, infatti, era sposata con Maxi Lopez e aveva tre figli, i maschi Benedicto, Valentino e Costantino quando si è perdutamente innamorata di Mauro Icardi. Mollato Lopez ha ricostruito una famiglia con Maurito da cui ha avuto due figlie Francesca e Isabella. Dopo un periodo turbolento, con Maxi Lopez ha ritrovato il giusto equilibrio per il bene dei ragazzi. Ora una nuova nuvola destabilizza la famiglia allargata di Wanda Nara. Se non è un reality questo…