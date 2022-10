Tornano i Blue con il singolo Heart & Soul

Il gruppo, diventato celebre a inizio anni 2000, ha annunciato l’uscita del nuovo singolo, che anticipa l’album omonimo previsto per il 28 ottobre

I Blue sono tornati. La band, icona pop dei primi anni 2000, ha lanciato oggi il nuovo singolo Heart & Soul, già disponibile sulle piattaforme digitali. L’album omonimo uscirà invece il 28 ottobre per Tag8 Music / BMG.

BLUE, HEART & SOUL

Il singolo è stato co-scritto con il cantautore e produttore MNEK e prodotto da Shift K3Y. “Siamo grandi fan della scrittura e delle produzioni di MNEK che ha svolto un lavoro incredibile anche per la comunità LGBTQ+. Duncan lo ha contattato su Instagram dicendo che ci sarebbe piaciuto lavorare con lui e lui ha risposto dicendo che aveva una traccia per noi – hanno raccontato i membri dei Blue, Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe – Non appena l’abbiamo ascoltata, l’abbiamo adorata e abbiamo capito subito che non vedevamo l’ora di cantarla”. Il 28 ottobre uscirà anche l’album Heart & Soul, composto da dieci tracce che corrono tra pop, dancefloor e melodie struggenti tipiche della boy band britannica. Heart & Soul può essere preordinato sul sito ufficiale del gruppo e sarà disponibile su CD, vinile e su tutte le piattaforme digitali. L’uscita del disco è stata anticipata dai singoli Haven’t Found You Yet, la cover Dance With Me e Magnetic.

BLUE, IL NUOVO TOUR

Dopo l’uscita dell’album, i Blue torneranno ad esibirsi davanti al loro pubblico del Regno Unito con il 20th Anniversary Heart & Soul Tour, composto da dodici date nei palazzetti. “Non possiamo credere che siano passati 20 anni da quando è stato pubblicato All Rise, il nostro prima album” hanno scritto sui social. “È stato un bel viaggio da allora e adesso vogliamo rivedervi. In questi due anni abbiamo iniziato a pensare a come festeggiare l’anniversario. Insieme abbiamo iniziato a lavorare su della nuova musica ed è stato così bello tornare a fare di nuovo ciò che amiamo. Questa pausa durante la pandemia ci ha anche fatto capire quanto ci mancasse esibirci dal vivo. Quindi non vediamo l’ora di tornare in viaggio e vedervi tutti al nostro Heart & Soul Tour. Vi promettiamo che metteremo in scena il miglior spettacolo”. Prima tappa, il 4 dicembre a Cardiff. Al momento non è prevista una sosta in Italia, ma in futuro, in caso di un tour mondiale, è possibile che il gruppo di Lee Ryan torni anche nel BelPaese. Del resto qui avevano avuto grandissimo successo con il brano A Chi Mi Dice, adattamento in italiano del successo Breathe Easy, cantato da loro stessi nella nostra lingua e scritto da Tiziano Ferro.









javascript:false

https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.537.0_it.html#goog_855823108

https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.537.0_it.html#goog_855823110

L’ex attrice iberica si confida: il volto tv che ancora oggi sente e le rivelazioni sulla fine della love story con Paolo Berlusconi

By

V. M.

Pubblicato su 6 Ottobre 2022

Natalia Estrada, lo scorso 3 settembre, ha tagliato il traguardo dei 50 anni. Da tempo è lontana dal mondo dello spettacolo. Con il compagno Andrea Mischianti ha deciso di dedicarsi ai cavalli e alla natura. Intervistata dal magazine Oggi, l’ex showgirl iberica ha rilasciato una serie di confidenze inedite sulla vita che sta conducendo. Sveglia sempre all’alba, alle ore 5. Una lavata, colazione e poi inizia a lavorare con gli animali nel ranch in cui vive a Forlì. In testa sempre il cappello da cowboy, guai a levarlo perché “è come la corona per il re”. Nell’armadio non tiene nemmeno più abiti da sera e scarpe con il tacco: “Zero, ho tenuto giusto qualche abito di scena per ricordo, per esempio quello del ballo del Ciclone”.

La tv, come ha detto in diversi frangenti, è un capitolo chiuso. Tuttavia uno spiraglio per rivederla sul piccolo schermo lo tiene aperto. Accetterebbe soltanto un progetto cucito su misura per lei, magari una trasmissione sui cavalli. Chi invece spera di vederla in qualche reality show è totalmente fuori strada. Su quella tipologia di programmi la 50enne spagnola ha un’idea chiara e per nulla tenera: “Non mi ci vedo in un programma in cui devo intromettermi nella vita delle persone e farle piangere. Non fa per me”. Naturalmente porta serratissima anche su una sua eventuale partecipazione in qualità di concorrente:

“I reality? Me li hanno proposti tutti, non vedo perché dovrei andare in tv a mostrare le mie miserie. So presentare discretamente, ballare, se volessi tornare in tv avrei altro da offrire. Ma il mio stile di vita non ha prezzo: abito in campagna, curo i miei cavalli e vivo col cappello da cowboy in testa, se lo tolgo mi sento a disagio”.

Non ha nemmeno alcun legame con gli ex colleghi della tv, eccezione fatta per un volto assai noto della Rai. Di chi si tratta? Di Antonella Clerici. Con la conduttrice di The Voice Senior si sente spesso. Ogni tanto le due si vedono, aiutate anche dal fatto di abitare non lontane. Ad accomunarle c’è l’amore per gli animali e la scelta di scappare dalla vita di città per sposare:

“Sento Antonella Clerici. Il suo compagno ha un allevamento di cavalli da salto degli ostacoli, noi abbiamo un ranch in Piemonte e viviamo vicini, a un’ora di distanza. Anche lei ha scelto di allontanarsi dalla città, ci parliamo, ci ritroviamo”.

Spazio poi all’inizio della love story con Andrea Mischianti. Quando lo ha conosciuto stava per chiudere la relazione con Paolo Berlusconi, suo storico ex (prima la Estrada è stata sposata con Giorgio Mastrota). “Quando si apre una porta, vuol dire che l’altra si sta chiudendo”, ha evidenziato Natalia, aggiungendo di essere stata molto innamorata dell’uomo di affari. Poi, però, il sentimento si è sopito ed è spuntato Andrea. Con Berlusconi è comunque rimasta in ottimi rapporti e ancora oggi ci sono telefonate e contatti con l’imprenditore. A volte, l’amore finisce ma il rispetto resta. Per fortuna!

Potrebbe interessarti…

ARGOMENTI CORRELATI:

V. M.

CLICCA PER COMMENTARE

Altro in Televisione

Il Cantante Mascherato 2023, quando inizia: Milly Carlucci sfida Maria

Post Popolari

UOMINI E DONNE

TELEVISIONE

GRANDE FRATELLO VIP

GRANDE FRATELLO VIP

GRANDE FRATELLO VIP

Scelti per voi

NEWS

BY REBECCA MEGNA23 SETTEMBRE 2022

GOSSIP

BY V. M.23 SETTEMBRE 2022

NEWS

BY V. M.22 SETTEMBRE 2022

Copyright © 2016 P.Iva 10909580960

TO TOP

Chiudi