Super Mario, il poster del film con Chris Pratt

Super Mario arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il 7 aprile 2023

Chris Pratt ha mostrato grande entusiasmo nel messaggio condiviso sul profilo Instagram da oltre trentanove milioni di follower. L’attore ha pubblicato la locandina del film Super Mario, nel quale presterà la voce al protagonista, iconico personaggio del mondo dei videogiochi e non solo.

SUPER MARIO, IL POSTER DEL FILM

In attesa della distribuzione del teaser trailer ufficiale, in arrivo giovedì 6 ottobre in diretta su Nintendo Direct, Chris Pratt ha regalato al pubblico il poster della pellicola.

La locandina ha mostrato Super Mario in primo piano e di spalle con un’ambientazione tipica delle sue avventure nei videogiochi.

Chris Pratt ha scritto: “Questo è davvero speciale. Non vedo l’ora! Preparatevi ad essere spazzati via!”.

SUPER MARIO, IL CAST DEL FILM

A settembre ComicBook ha rilanciato la data di uscita del teaser, annunciata durante il Comic Con di New York, riportando anche i nomi dei vari attori coinvolti nella pellicola.

Se infatti Chris Pratt darà la voce al protagonista, nel cast troveremo anche Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black e Seth Rogen.

SUPER MARIO, LA DATA DI USCITA DEL FILM

La pellicola debutterà nelle sale cinematografiche statunitensi il 7 aprile 2023, nessuna indiscrezione al momento per quanto riguarda il mercato italiano.