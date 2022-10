Hilary Swank è incinta di due gemelli, l’annuncio in diretta TV

Per l’attrice due volte premio Oscar si tratta di un sogno che diventa realtà. In passato, aveva sempre affermato di sentire il desiderio di diventare mamma

Gli spettatori di Good Morning America hanno gioito in diretta per la gravidanza di Hilary Swank, notizia diffusa dalla stessa attrice ospite del popolare tv show statunitense in onda al mattino. L’interprete di Million Dollar Baby, due volte premiata con l’Oscar, aveva deciso di dare l’annuncio durante il suo intervento allo show e, invitata ad approfondire la sua dichiarazione dalla presentatrice Robin Roberts, ha aggiunto di essere in attesa di ben due bambini. La Swank si è detta incredula della notizia e ha ammesso di essere molto felice. Per lei si tratta dei suoi primi bambini.

LA NUOVA FAMIGLIA COL MARITO PHILIP SCHNEIDER

La notizia della doppia gravidanza di Hilary Swank avrà reso certamente felici i numerosi fan dell’attrice che si è resa interprete negli ultimi decenni di ruoli indimenticabili. Ma se la carriera dell’attrice del Nebraska è stata luminosa e piena di successi, lo stesso non si può dire della sua vita privata e sentimentale. Reduce da un matrimonio non privo di difficoltà col collega Chad Lowe, un’unione durata dieci anni e terminata nel 2007, Hilary Swank ha trovato stabilità con l’imprenditore Philip Schneider, diventato suo marito nel 2018 con una cerimonia in un bosco della California i cui scatti hanno fatto sognare gli appassionati di nozze vip. Nell’ultimo anno, l’attrice ha vissuto la scomparsa del padre, una vicenda dolorosa che ha raccontato pubblicamente e che rappresenta il motivo del suo allontanamento temporaneo dal mondo della recitazione. Dal 2014, la Swank ha assistito personalmente il genitore che aveva subito un trapianto di polmone decidendo di rimanergli accanto, per diversi anni, fino alla fine.

IL DESIDERIO DI DIVENTARE MAMMA

L’attrice, ultra sorridente, ha raccontato ai presenti in studio la felicità di questo momento davvero magico della sua vita, una maternità che arriva a 48 anni, certamente molto attesa. “Non posso crederci”, queste le parole dell’attrice premiata per Boy’s Don’t Cry (1999), che non ha nascosto di aver desiderato per lungo tempo di diventare mamma, un sogno confessato pubblicamente nelle sue interviste degli ultimi anni. Dopo la sua apparizione in tv, l’attrice ha condiviso alcuni scatti con la sua pancia sul suo profilo Instagram seguito da oltre un milione di follower. Nella didascalia scrive uno scherzoso “Coming soon”: è la famiglia il suo prossimo progetto.