GF Vip 6, Nicola Pisu viene allo scoperto e svela: “Mi piace Soleil Sorge”

Nicola Pisu viene allo scoperto con Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6: “Mi piace”

In queste ultime settimane Soleil Sorge e Nicola Pisu si sono molto avvicinati al GF Vip. Difatti i due sono sembrati essere particolarmente amici. Tuttavia pare che invece Nicola Pisu abbia capito di provare qualcosa di più profondo per la bella influencer. A rivelarlo è stato lui stesso in queste ultime ore parlando a tu per tu con l’amico Davide Silvestri. Cosa ha detto? In questa circostanza il figlio di Patrizia Mirigliani ha rivelato senza indugio alcuno di provare un sentimento sincero nei confronti di Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6:

“Provo qualcosa questo sì. Io sono convinto che a me lei piace, ma proprio convintissimo. Perché io questo me lo sento proprio…”

Nicola Pisu al GF Vip 2021/22 ha poi tenuto a chiarire di non essere proprio innamorato, ma di provare comunque un certo interesse nei suoi confronti.

GF Vip gossip, Nicola Pisu a ruota libera su Soleil Sorge: “Vorrei baciarla”

Nicola Pisu al Grande Fratello Vip 6, parlando sempre a tu per tu con Davide Silvestri, ha anche confessato che Soleil Sorge riesce sempre a farlo stare bene, aggiungendo che vorrebbe tanto fare la prima mossa, ma al tempo stesso ha anche paura di sbagliare:

“Quando sto con lei sto bene. Lei secondo me lo sa già. Se lo sa che devo fare quindi? Io non voglio fare delle mosse sbagliate…”

Il figlio di Patrizia Mirigliani al GF Vip, il quale con la sua storia drammatica è riuscito a commuovere Giulia Salemi, ha poi aggiunto di volerla baciare: “Vorrei provare a baciarla, e ci sono state occasioni in cui le avrei detto tutto, ma i microfoni e le telecamere mi limitano…”

Soleil Sorge al Grande Fratello Vip, Nicola Pisu ha dei dubbi: “Non sono convinto di poter piacere a lei”

Nicola Pisu ha poi concluso questa lunga chiacchierata con Davide Silvestri al GF Vip 6 asserendo di avere comunque più di qualche dubbio che Soleil Sorge possa avere un interesse nei suoi confronti: “Non sono molto convinto di poter piacere a lei…” Il figlio di Patrizia Mirigliani ha anche aggiunto che a volte ha comunque avuto delle buone sensazioni che questo sentimento possa essere ricambiato:

“A volte penso di si, che ci sia interesse. Altre però non lo so, perché non ne sono così certo…”

Potrebbe nascere una nuova coppia al Grande Fratello Vip?

