Roma, da oggi si girano alcune scene del nuovo film di “Mission Impossible”

Da oggi una parte delle riprese del nuovo film della saga ‘Mission Impossible’ diretto da Christopher McQuarrie si svolgerà a Roma. Nei giorni scorsi il Campidoglio ha autorizzato la Lotus Production srl a riguardo. L’organizzazione prevede di adottare scrupolose misure di prevenzione della diffusione del virus, con test giornalieri per l’intera troupe e cast e disinfezioni degli ambienti e attrezzature.

Secondo i dati forniti dalla produzione americana, dei circa 35 milioni di costi della produzione in Italia si prevede che oltre 18 milioni saranno spesi a Roma. Di questi 1,1 milioni andranno nelle casse dell’amministrazione pubblica (per tasse, Ztl, Polizia municipale, nettezza urbana, e circa 800mila per affitto di locali privati). Le riprese saranno girate in diverse strade del centro storico, tra cui via della Tribuna Campitelli, largo Corrado Ricci, via dei Fori imperiali. Nei primi giorni il set interesserà prevalentemente il rione Sant’Angelo e il rione Monti per poi interessare diverse vie del Centro. Le troupe lavoreranno tra l’altro in via Panisperna, via della Tribuna Campitelli, via Cavalletti, piazza Lovatelli, via dei Funari, via dei Serpenti e via Sant’Angelo in Pescheria, Via dei Fori Imperiali.