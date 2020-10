Manca poco per la Festa del cinema di Roma

La Festa del cinema di Roma (nella foto, il direttore artistico Antonio Monda) in programma all’Auditorium Parco della musica dal 15 al 25 ottobre, quest’anno aumenta la sua presenza in città con un secondo polo, il ‘distretto Fiume’. Ai consolidati Maxxi, Casa del Cinema, Macro e Palladium, si aggiungono le cinque sale cinematografiche concentrate nella zona di piazza Fiume, tra il Savoy di via Bergamo e l’Europa di Corso d’Italia (quest’ultimo dotato anche di uno spazio per il photocall) che si riaprono così al pubblico per la prima volta dopo il lockdown.

Tornano le proiezioni anche al Palladium, quelle per i pazienti del Policlinico Gemelli con MediCinema Italia Onlus, al carcere Rebibbia Nuovo complesso e per la prima volta quest’anno, nelle nove case rifugio della Regione Lazio.