Eva Mendes: «Meglio a casa con Ryan Gosling che in qualsiasi altro posto del mondo»

L’attrice risponde al commento di un fan con una frase che è una vera dichiarazione d’amore per il compagno, a cui è legata dal 2011. Due figlie, una vita lontana dai riflettori (per scelta) e voglia solo di trascorrere in famiglia più tempo possibile

Sono andata a correre in spiaggia questa mattina». Comincia così l’ultimo post social di Eva Mendes a corredo di una foto in bianco e nero. La verità però è un’altra, la foto è di 15 anni fa. «Non ho visto una spiaggia quest’anno», ha scritto Eva.

Colpa dell’emergenza Coronavisus, probabilmente, che non ha tenuto a casa solo persone «comuni», ma anche tanti vip e volti noti, che hanno preferito rinunciare alle vacanze per questione di sicurezza. All’attrice, oggi compagna di Ryan Gosling (secondo alcuni gossip circolati negli ultimi anni sarebbero anche sposati, ma non ci sono conferme, ndr) e mamma appagata, che per la famiglia ha messo da parte il grande schermo, la cosa non è pesata più di tanto, almeno a leggere i commenti sotto lo scatto, e le risposte di Eva.

«Devi dire a Ryan di farti uscire di più», le ha scritto un follower, e la risposta di lei, spiazzante come sempre, ha fatto presto il pieno di like: «No, grazie, sto bene. Preferisco essere a casa con il mio uomo che in qualsiasi altra parte del mondo».

Loro, del resto, fanno vita molto riservata da sempre, e ancor di più da quando sono diventati genitori. «Mi sento più ambiziosa in casa, in questo momento, rispetto a quanto potrei esserlo sul posto di lavoro. Sono solo una mamma. E sono più che felice di esserlo. Ma in futuro tornerò a dedicarmi alla recitazione», aveva raccontato Eva nel 2019 nel corso di un’intervista a Women’s Health. A dedicarsi al cinema, oggi, è più che altro Ryan, nemmeno lui esente da dediche romantiche per la sua metà: «Quel che cerco in una donna è che sia Eva Mendes», aveva detto qualche anno fa a un giornalista che gli chiedeva quale fosse il suo tipo di donna ideale.

Un amore, il loro, nato a Hollywood ma vissuto lontano dai riflettori, compresi quelli virtuali. I due attori si sono incontrati nel 2011, sul set di The Place Beyond The Pines, e non si sono più lasciati. Due figlie, Esmeralda Amada, 6 anni, e Amada Lee, 4, e una vita, per scelta, più che normale. Chissà se un giorno Eva tornerà davvero al cinema e se la coppia si vedrà più spesso. Per ora, non ci pensano affatto. Stanno benissimo così.

VanityFair