Eva Grimaldi a ruota libera: ‘Con Gabriel Garko avrei fatto un figlio, mi sono rifatta il seno otto volte e ho iniziato a…’

L’attrice svela la sua verità sulla sua storia con Gabriel e non solo. La bionda 59enne parla pure del suo passato turbolento

Eva Grimaldi si racconta a ruota libera sulle pagine di Chi. L’attrice svela la sua verità sulla lunga storia d’amore con Gabriel Garko. “Ci avrei fatto un figlio”, ammette. La bionda poi parla del suo passato turbolento. Si è rifatta il seno otto volte per essere perfetta e non solo: ha iniziato a prendere anche anfetamine per rimanere magra…

Legata ufficialmente a Garko dal 1997 al 2001, dopo il coming out dell’attore, parla della sua relazione con l’artista 48enne, all’anagrafe Dario Oliviero. Gabriel stesso in tv ha ammesso che si amavano, ma tra loro niente intimità. ”La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa (in realtà sembra sbagliare le date, visto che il loro rapporto ufficiale risale all’inizio del millennio, ndr). Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica… lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio”, rivela Eva. E sulle lacrime di Gabriel in televisione dice: “Sono solo il risultato delle sofferenze represse di una vita”.

La bionda 59enne, ora sposata con Imma Battaglia, al settimanale confessa anche alcuni episodi del passato che le hanno fatto rischiare grosso. Ha fatto persino uso di droghe. “Ho sempre desiderato fare l’attrice e ho fatto di tutto per realizzare il mio sogno – spiega la Grimaldi – Ho iniziato a frequentare brutti giri a Roma e assumevo anfetamine per restare magra, non mangiavo e non dormivo praticamente più”.

Per essere perfetta, cedendo ai canoni estetici imposti dal mondo dello showbiz, ha dovuto ricorrere più volte al bisturi: “Mi sono rifatta il seno otto volte. Ero dislessica e un po’ balbuziente, ma ero talmente bella che nessuno ci ha mai fatto troppo caso”. Oggi è una donna risolta e felice accanto a Imma.





Annamaria Capozzi, Gossip.it