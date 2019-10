‘Un posto al sole’, Davide Devenuto lascia la soap dopo 15 anni

I motivi sono stati spiegati dall’interprete di Andrea Pergolesi, oggi impegnato nella fiction di Canale 5 ‘Rosy Abate 2’

“Un posto al sole“ sta per perdere un altro dei suoi più longevi personaggi: dopo Teresa Diacono (interpretata da Carmen Scivitarro), anche l’Andrea Pergolesi che ha le fattezze di Davide Devenuto abbandona la soap di Rai Tre dopo 15 anni.

E’ stato lo stesso attore romano ad annunciarlo non senza nascondere la difficoltà di una decisione tanto sofferta quanto necessaria per la sua crescita professionale: “Sto per prendermi una pausa da ‘Un posto al sole’: 15 anni sono tanti.

Al ruolo di Andrea Pergolesi devo tantissimo, mi ha dato popolarità e successo”, ha dichiarato in un’intervista al settimanale Grazia: “Sono consapevole che i personaggi, col tempo, si esauriscono, negli anni diventano meno centrali, irrompe la fatica della routine, ma ‘Un posto al sole’ per me rappresenta una vita di emozioni, relazioni, entusiasmo. Miliardi di ore sul set, tantissime battute e scene girate. Resta un grande prodotto, un romanzo popolare visivo con la capacità di raccontare il quotidiano e Napoli come nient’altro”.

Davide Devenuto lascia ‘Un posto al sole’: “Sono terrorizzato”

La scelta di abbandonare il set che per 15 anni lo ha visto crescere professionalmente è stata ribadita da Davide Devenuto anche nell’intervista concessa a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ a cui non ha nascosto la paura di un passo così importante. “Ho deciso di prendermi una pausa da Un posto al sole. Sono terrorizzato (ride). Mi sveglio nel cuore della notte e mi dico: ‘Ma cosa diavolo sto facendo?’. Però dopo così tanto tempo credo di averne bisogno”, ha confidato l’attore, 47 anni, marito dell’attrice Serena Rossi conosciuta proprio grazie alla soap ambientata a Napoli e oggi interprete di Antonio Costello, boss della camorra partenopea nella fiction di Canale 5 Rosy Abate.

“Quando me l’hanno proposto, non mi è parso vero. Era una bella sfida, specie in una serie così sospesa tra bene e male”, ha detto Devenuto a proposito del suo nuovo personaggio: “Ho cercato di dargli un’anima: ha una vita fatta anche di affetti e relazioni, non solo di potere e violenza. Ha un rapporto importante con la figlia e deve gestire un passato tragico. Insomma, è un essere umano che ha preso una deriva pericolosa”.

Un ruolo decisamente diverso da quello rivestito per anni in ‘Un posto al sole’ che di certo accrescerà l’esperienza di un attore che nel tempo ha saputo farsi conoscere e apprezzare dal suo pubblico.

di Redazione, today.it