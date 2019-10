Susy Fuccillo, la ballerina di Amici di nuovo incinta

La famiglia di Susy Fuccillo, ballerina che ha preso parte alla settima edizione di Amici di Maria De Filippi vinta da Marco Carta, si allarga.

La giovane napoletana infatti ha annunciato sui social di essere nuovamente incinta dopo essere diventata mamma dela piccola Cristiana nel maggio 2018.

“Inaspettato amore…. questa gravidanza è stata una vera e propria sorpresa per noi! Dio ha deciso di mandarci un’altra benedizione, e noi accogliamo questo grande dono, che è la vita, con tutto l’amore del mondo! La mia famiglia si allarga…ed io sono immensamente grata. Vi amo” ha scritto in un post in cui posa con il marito e con la primogenita. In un altro scatto su Instagram invece si fotografa con il pancino del terzo mese.

Susy Fuccillo, la vita e la carriera dopo Amici

Susy Fuccillo ha partecipato ad Amici nella stagione 2007/2008. Nel suo percorso all’interno del talent di Canale 5 è stata ostacolata da Alessandra Celentano e amata da Garrison.

Dopo aver lavorato come ballerina in alcune trasmissioni tv si è data alla moda ed è diventata stilista, oltre a gestire un’agenzia di eventi specializzata in gare di danza. Nel 2015 è convolata a nozze con il suo Salvatore e per lui ha lasciato Napoli stabilendosi in Sicilia.



