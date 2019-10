Beautiful, anticipazioni puntate italiane dal 6 al 12 ottobre 2019

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da domenica 6 ottobre a sabato 12 ottobre

Nel corso delle puntate di Beautiful in onda prossima settimana il pubblico di Canale 5 vedrà Bill finalmente di fronte alla verità.

Il capo della Spencer Publications scopre quanto accaduto durante il processo sulla custodia di suo figlio Will. Ora il padre di Liam è pronto a vendicarsi contro il suo grande nemico, Ridge. Quest’ultimo, chiaramente, appare fortemente preoccupato. Nel frattempo, Quinn dichiara guerra a Donna. La Logan si riavvicina a Eric, il quale non può dimenticare la lunga e passionale storia d’amore che hanno vissuto. Infine, i telespettatori assisteranno a un momento di rivincita di Steffy.

Domenica 6 ottobre

Pam, dopo i vari battibecchi avuti con Quinn, inizia ad avere qualche dubbio su ciò che deve fare. La sorella di Stephanie ha un’importante confessione da fare a Charlie. Nel frattempo, Justin si reca da Bill per dargli una notizia: ha scoperto chi è l’uomo che ha corrotto il giudice McMullen per fargli perdere la causa sulla custodia di Will.



Lunedì 7 ottobre

Insieme a Ridge e Thorne, le sorelle Logan si recano a casa di Eric. Brooke, Katie e Donna hanno intenzione di mettere da parte i loro problemi e di concedersi una serata spensierata e serena. Ma le cosa non vanno come hanno previsto. Infatti, l’atmosfera familiare viene turbata.

Martedì 8 ottobre

Bill viene messo finalmente di fronte alla verità su come è stato svolto il processo sulla custodia di Will. Scendendo nel dettaglio, lo Spencer scopre che Ridge e il giudice si incontravano segretamente per parlare dell’udienza. L’imprenditore furioso incontra subito Brooke, in quanto vuole sapere se la donna fosse a conoscenza di questo complotto.

Mercoledì 9 ottobre

Eric è molto felice di rivedere Donna. Ricordiamo che i due hanno vissuto una lunga storia d’amore e ora il Forrester dimostra di non aver mai cancellato i ricordi che li legano. Quinn percepisce subito che tra loro c’è una certa complicità ed è pronto a tutto pur di tenersi stretto il merito, tanto da dichiarare guerra alla Logan.

Giovedì 10 ottobre

Bill non vuole assolutamente farla passare liscia a Ridge. Pertanto, chiede a Justin di cercare le prove sulla colpevolezza del suo rivale. In particolare, vuole che l’amico gli procuri tutto ciò che è utile per dimostrare che la sentenza emessa è il risultato di un atto di corruzione.

Venerdì 11 ottobre

Brooke fa sapere a Ridge che Bill ha ormai scoperto tutto e sta indagando. La Logan ribadisce di non poter appoggiare quanto fatto dal marito, il quale ha corrotto il giudice McMullen per portare via il piccolo Will dallo Spencer. A questo punto, il Forrester appare preoccupato. Si rende, infatti, conto di aver fornito al suo nemico l’occasione per distruggerlo.

Sabato 12 ottobre

Per Steffy è arrivato il momento di raccogliere i frutti del suo lavoro e la sfilata va finalmente in scena. La sua collezione Intimates riscuote un grandissimo successo. Zoe è molto felice e chiede a Xander di festeggiare insieme.



GossipTv