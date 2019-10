I due si sono conosciuti su Facebook e innamorati al primo incontro. Ora hanno progetti seri

Angelo Sanzio si è fidanzato: “Con Enrico mi sento protetto”

Non credeva più nell’amore Angelo Sanzio, eppure è arrivato quando meno se lo aspettava.

Il ken italiano ha ritrovato il sorriso grazie a Enrico, conosciuto lo scorso febbraio su Facebook, come ha raccontato a Leggo: “Mi ha chiesto l’amicizia, non ci ho dato peso, credevo che fosse uno dei tanti curiosi che voleva attaccare bottone solo per gossip. A distanza di un po’ di tempo però scorrendo la rubrica di Messanger ho notato questa ‘fotina’ che ritraeva un bellissimo ragazzo e mi sono detto ‘però niente male, perché non ci ho parlato?”.

Così hanno iniziato a chattare, finché non si sono incontrati a Roma: “Non avremmo mai potuto immaginare un incontro migliore, nemmeno nella fantasia. Ci siamo salutati a Fontana di Trevi che da allora è diventata il nostro posto speciale”.

Lui vive in Sardegna, dove lavora come consulente, e ha dieci anni in più. “Abbiamo affrontato questa conoscenza con estrema maturità – ha spiegato -. Mi fa sentire protetto ma non sento la differenza di età, anche perché non ho mai avuto relazioni con miei coetanei. Enrico mi dà equilibrio e stabilità. Lui è quel gancio che mi riporta sulla terra, anche sotto il profilo professionale”.

I due hanno progetti seri, ma niente figli: “Sul tema adozione pensiamo entrambi che un bambino debba crescere e essere sostenuto da una coppia formata da un uomo e una donna in modo che le due sfere, maschile e femminile, si possano completare. Abbiamo intenzione di conoscerci a fondo senza inutili giochetti e vedere se si può diventare una famiglia.

Chi mi conosce lo sa, sia da Barbara D’Urso che al Grande Fratello ho sempre detto che l’amore non esisteva, era ingannevole, oggi invece posso dire che amare ed essere amati è una delle più grandi meraviglie che la vita ci offre. E’ bellissimo camminare insieme”.

