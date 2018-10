Sky, Fox e quel destino comune in Italia

Disney si è comprata la 21st Century Fox per 71,3 miliardi di dollari. E Comcast sta per rilevare la maggioranza di Sky, gruppo che complessivamente ha valutato 40 miliardi di dollari.

A questo punto i destini delle tv di Fox in Italia vanno a slegarsi da quelli di Sky? E’ presto per dirlo, poiché, al momento, il gruppo Disney, di cui Rupert Murdoch è diventato uno dei soci più importanti, detiene ancora il 39% di Sky. Potrebbe decidere di vendere questa quota, incassando 15,3 miliardi di dollari. Oppure di tenersela.

Solo in caso di cessione della quota i destini di Sky e di Fox si separerebbero completamente da un punto di vista societario, e quindi, anche in Italia, le tv di Sky e quelle di Fox diventerebbero a tutti gli effetti dei competitor liberi di stringere partnership oppure no.

In attesa che si completino le governance dei rispettivi nuovi mega gruppi, in Italia, comunque, i canali di Fox continueranno a lavorare con quelli di Sky in una dinamica cliente-fornitore: Fox realizza prodotti televisivi di qualità che poi veicola in esclusiva sulle piattaforme distributive di Sky. L’ultimo arrivato, lo scorso 1° ottobre, è il nuovo National Geographic +, servizio disponibile on demand su Sky con il ricco archivio di documentari e serie di NatGeo. Qualche dettaglio ulteriore sulla offerta televisiva di Fox in Italia verrà fornito settimana prossima a Milano, alla presentazione dei palinsesti autunnali del gruppo, che da poco ha trasferito la sua sede in piazza di San Silvestro, a Roma, abbandonando gli uffici di via Salaria.

Se, in futuro, dovesse esservi una separazione completa dei destini, le cose, naturalmente, cambieranno: Fox non sarà più tenuta a coordinarsi con Sky nella determinazione delle proprie strategie, potrà sondare più liberamente sul mercato delle pay tv (ma in Italia non sembra esservi molto al di fuori di Sky), dei canali in chiaro (qui magari potrebbe esserci dello spazio) e, soprattutto, degli over the top. E’ noto che il gruppo Disney, che ha già lasciato la piattaforma Netflix, intende lanciare il suo nuovo servizio in streaming a pagamento nel 2019. Un ott poderoso che, tra gli altri, proporrà i contenuti Disney, Pixar, le saghe di Guerre stellari, L’era glaciale, Il pianeta delle scimmie, Avatar, i supereroi di Marvel che potranno riunirsi con gli X-Men, i Fantastici Quattro e Deadpool di Fox. Contando pure sui film e le serie tv di Twentieth century Fox, i documentari e le serie di National Geographic, o format diffusi a livello mondiale come Il Grande fratello o Masterchef. Tanta roba che se, tutta insieme, dovesse uscire dal catalogo di Sky, creerebbe non pochi problemi al nuovo azionista Comcast. Il quale, di suo, fa di mestiere soprattutto il fornitore di servizi telefonici e via cavo, e che, in qualità di produttore di contenuti, può al momento puntare solo sul polo NbcUniversal e sulle poche produzioni originali di Sky.

Claudio Plazzotta, ItaliaOggi